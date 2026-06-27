Adi Sînă și Anca Serea, chemați în instanță. Ce probleme au cei doi

Anca Serea și Adi Sînă figurează ca pârâți într-un dosar civil înregistrat recent, în care o asociație de proprietari solicită plata unor pretenții financiare. Pe lângă acest proces, numele lui Adi Sînă apare și în litigii mai vechi privind evenimente pentru care ar fi încasat avansuri, potrivit informațiilor apărute în spațiul public.

Anca Serea și Adi Sînă au ajuns în atenția instanței după ce numele lor a fost înscris într-un dosar civil în care au calitatea de pârâți. Procesul are ca obiect pretenții financiare formulate de asociația de proprietari din complexul rezidențial în care locuiesc.

Potrivit informațiilor oferite de Cancan, litigiul vizează recuperarea unor sume de bani. În această etapă a procesului nu au fost făcute publice detalii privind natura exactă a obligațiilor financiare, însă în astfel de cauze pot fi reclamate restanțe la utilități, fonduri de reparații sau alte obligații către asociație.

Dosarul se află la începutul procedurii judiciare, urmând ca instanța să stabilească situația în urma analizării probelor și a susținerilor părților.

Pe lângă procesul privind pretențiile financiare, Adi Sînă a fost implicat și în alte dispute ajunse în instanță.

Una dintre acțiuni a fost deschisă de o angajată a Ministerului Justiției, care susține că i-a achitat artistului un avans pentru a cânta la nunta sa, însă acesta nu ar mai fi participat la eveniment.

Cazul a fost judecat până la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Într-un alt litigiu, un mire din Craiova a reclamat că i-ar fi plătit lui Adi Sînă un avans de 1.500 de euro pentru un eveniment care nu a mai avut loc.

La momentul respectiv, artistul a explicat că nu a putut ajunge din cauza unor obligații profesionale în Asia. În spațiul public au apărut însă și informații potrivit cărora acesta ar fi susținut, în aceeași perioadă, un alt eveniment în Craiova.

Toate aceste situații au ajuns în atenția instanțelor, urmând să fie soluționate conform procedurilor legale.