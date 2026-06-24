Anca Serea și Adi Sînă au ajuns în centrul atenției după apariția unor speculații privind relația lor. Discuțiile au pornit pe rețelele sociale, unde mai mulți internauți au observat schimbări în activitatea online a celor doi și au început să se întrebe dacă mariajul lor traversează o perioadă dificilă.

Cei doi sunt împreună de peste un deceniu și s-au căsătorit în 2015, iar cuplul lor era considerat unul dintre cele mai stabile din showbiz. În ultimele zile însă, o postare apărută pe un grup de Facebook dedicat influencerilor a generat numeroase comentarii legate de o posibilă despărțire.

Potrivit utilizatorilor care au participat la discuție, zvonurile au fost alimentate de faptul că Anca Serea și Adi Sînă nu au mai publicat la fel de multe fotografii împreună ca în trecut. De asemenea, unii internauți au susținut că vedeta nu și-ar mai urmări soțul pe Instagram.

Subiectul a stârnit rapid reacții. O parte dintre utilizatori și-au exprimat regretul vizavi de separare, în timp ce alții au susținut că această ipoteză ar fi departe de adevăr.

„N-am observat. Mie mi-ar părea rău pentru familia lor. Mi se pare trist că numai de divorțuri auzi în ultima vreme…”, a scris un internaut.

Au existat și comentarii care au făcut referire la zvonuri mai vechi apărute în spațiul online, fără a fi prezentate dovezi care să confirme respectivele afirmații.

„Dacă într-adevăr s-au despărțit, atunci chiar mă bucur pentru Anca, ea merită un bărbat și nu martalog ca ăsta veșnic în călduri. Circulă de mult timp povești că scrie la fete, și că a înșelat-o pe nevastă”; „Mie îmi par pocăiți”; „Care familie? El a înșelat-o de la început cu tot ce a prins”, sunt câteva dintre mesajele publicate de utilizatori.

După apariția informațiilor despre un posibil divorț, Anca Serea a transmis un mesaj pe Instagram, fără a oferi însă detalii despre situația din familie.

„De astăzi dimineață, dragilor, mă tot bâzâie telefonul. Nu știu de ce. Adică știu de ce, dar dintr-un motiv absolut aberant pe care nu vreau să-l dezbat încă aici pentru că îi rog pe jurnaliști să-și facă treaba cum trebuie și după aia să mă contacteze”, a transmis vedeta.

În timp ce mulți așteptau o reacție oficială, Adi Sînă a ales să răspundă indirect speculațiilor. Artistul a publicat pe Facebook un videoclip în care interpretează o piesă ale cărei versuri au fost interpretate de fani ca un mesaj adresat atât soției sale, cât și celor care comentează relația lor.

„Sunt nebun după tine/ La mulți nu le convine/ Ți-am dat tot din ce sunt/ Dintre cer și pământ/ Sunt nebun după tine/ La mulți nu le convine/ Ești în inima mea/ Și aici te voi păstra”

Postarea a generat numeroase reacții și a alimentat și mai mult interesul publicului.