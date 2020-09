Din cauza unei anemii severe, Anca Serea a ajuns de urgență la spital, unde medicii au supus-o unui tratament specific bolii.

„Bună ziua! Nu este cea mai fericită zi din viața noastră, dar am ales să împărțim cu voi și momentele nefericite pentru că sunt sigur că sunteți interesați de soarta familiei noastre. Sunt la spital și aici este Ancuța”, a spus Adi Sînă pe pagina sa de Facebook.

După ce s-a mai liniștit un pic datorită intervenției medicilor, Anca Serea a vrut să transmit fanilor prin ce situație trece în aceste momente.

În urmă cu aproximativ o lună, cei doi soți se aflau în vacanță în Bulgaria când vedeta a trecut prin aceeași situație neplăcută. Anca Serea a ajuns pe mâna medicilor de acolo tot din cauza anemiei severe.

„În sfârșit am ajuns acasă! Și… sunt puțîn mai bine! Sănătatea este cel mai prețios lucru din viață unui om. Iar ultima săptămâna mi-a demonstrat din plin cât de mult contează să ai grijă de ține, nu doar pentru binele tău, ci și pentru al celor care depind de ține sau al celor care țin la ține.

Poate o parte din voi, prietenii de aici ați aflat că am ajuns internată în spital din cauza anemiei. Este o problemă de care știam, dar nu i-am acordat niciodată importantă cuvenită. Corpul meu a vrut să îmi transmită mesajul că muncesc prea mult, mă odihnesc prea puțin și nu am ținut cont de tratamentul pe care ar trebuit să îl urmez constant”, a spus Anca Serea după externarea din spitalul bulgar.

Anca Serea, mesaj de pe patul de spital

„Eu am o anemie care-mi dă bătăi de cap de foarte mulți ani și pentru că am un stil de viață, uneori nesănătos și foarte agitat, ieri mi-a fost foarte rău și am chemat salvarea. Hemoglobina mea acum este 5,8. Toate analizele mi-au ieșit perfecte, mai puțin cele de sânge pentru că hemoglobina este mare. Ieri era 6,3. Pentru că m-am simțit foarte slăbită, am luat decizia să mă internez și cel mai probabil voi avea parte de o transfuzie cu sânge, dar sunt ok”, a spus Anca Serea de pe patul de spital.

Anca Sera și Adrian Sână au o familie numeroasă

Anca Sera și Adrian Sână formează o familie foarte fericită și extrem de bogată.

Spunem bogată, deoarece, cei doi soți au șase copii care le ocupă tot timpul.

Cei doi au împreună patru copii: Noah, Ava și Moise Petru și Leah-Maria.

În trecut, fosta prezentatoare de la Prima TV a fost căsătorită cu afaceristul Filip Poplingher, însă a rămas văduvă la doar 28 de ani, după ce soţul său a murit de cancer. Din mariajul cu el mai are doi copii, pe David şi pe Sara, potrivit cancan.ro