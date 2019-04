Anca Serea, în prag de divorț de Adi Sînă? Infidelitatea soțului nu mai poate fi acceptată. Amanta a dezvăluit totul: „Mi-a cerut să pozez goală pentru el!”

Prezentatoarea Anca Serea ar fi fost înșelată de Adi Sînă. Acesta i-a trimis mesaje insistente unei tinere din Botoșani în care îi cerea să îi trimită poze incendiare, promițându-i că va veni la ea.





Showbiz-ul românesc s-a scuturat din temelii! La scurt timp după ce Anca Serea a dezvăluit că este din nou însărcinată, Adrian Sînă, soțul vedetei, este acuzat că ar fi hărțuit o puștoaică din Botoșani.

Chiar dacă se pregătește să devină tată pentru a patra oară, Adrian Sînă nu a avut nicio jenă în a flirta cu o fată dintr-un oraș în care a avut concert.

Totul s-ar fi petrecut acum câteva săptămâni, atunci când fostul component al trupei „Akcent” s-a deplasat la Botoșani. Din câte se pare, la scurt timp după ce și-a încheiat prestația artistică, soțul Ancăi Serea ar fi pus ochii pe o tânără din public, pe care ar fi abordat-o pentru a-i afla profilul de Instagram. Imediat după ce a intrat în posesia contului, Adi Sînă i-ar fi trimis o rafală de mesaje cu tentă sexuală.

„Totul a început în seara de 6 aprilie, când Adrian Sînă a avut concert în Botoșani, orașul în care locuiesc. M-a văzut, m-a întrebat cum mă numesc pe Instagram și mi-a dat mesaj. După câteva zile, am fost adăugată pe Snapchat de el deoarece eu am numele de utilizator în descrierea profilului de Instagram.

De atunci am început să primesc fel de fel de mesaje de la el și mi-a spus ca va veni la Botoșani să ne vedem. Mi-a cerut fotografii sexy și mi-a scris că mă vrea! Mesajele sale erau cu tentă sexuală. După aceasta mi-a cerut numărul de telefon și m-a sunat. Atunci a fost momentul în care l-am întrebat de ce îi face asta soției lui și i-am spus că sunt conștientă că nu sunt prima fată căreia îi scrie lucruri de genul acesta. Răspunsul lui a fost: «Nu mă mai certa! O să îți explic față în față!». Încă nu ne-am întâlnit, mi-a spus că va veni în luna mai în Botoșani pentru mine, dar mie una nu mi se pare deloc normal ceea ce face el.”, a mărturisit tânăra care ar fi fost abordată de Adi Sînă, conform Cancan.

La cei 38 de ani, cu cinci copii și însărcinată în luna a șasea, Anca Serea arată excelent. Potrivit mărturisirilor sale, al șaselea bebeluș care va veni pe lume în vara acestui an nu a fost programat.

„Mereu am spus că ne mai dorim un copilaș și iată că minunea s-a întâmplat; sarcina nu a fost programată, dar se pare că energia gândurilor noastre s-a concretizat undeva în octombrie anul trecut. Primul trimestru de sarcină nu a fost unul prea prietenos, am avut stări specifice acestei perioade, cumulate și cu anemia mea, pe care o țin sub control, dar și cu o tensiune foarte mică.”, a declarat Anca Serea cu ceva timp în urmă.

