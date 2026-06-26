Anca Serea a decis să răspundă zvonurilor privind o posibilă despărțire de Adrian Sînă și a lămurit inclusiv motivul pentru care nu mai poartă verigheta, subiect care a alimentat speculațiile din mediul online. După o perioadă în care nu a mai postat imagini alături de soțul ei, vedeta a distribuit pe Instagram un fragment din noul videoclip al acestuia.

Vedeta a explicat că relația lor este în continuare una solidă, în ciuda zvonurilor apărute în mediul online. Relația dintre Anca Serea și Adrian Sînă durează de peste zece ani, iar cei doi au fost mereu văzuți drept unul dintre cele mai stabile cupluri din lumea mondenă.

Cu toate acestea, faptul că nu au mai fost văzuți împreună în ultima perioadă și anumite schimbări observate pe rețelele de socializare au alimentat speculațiile despre un posibil divorț.

Pentru a pune capăt discuțiilor, Anca Serea a distribuit pe Instagram un fragment din noul videoclip lansat de Adrian Sînă. Gestul a fost interpretat ca un semn că relația lor este una normală și că zvonurile privind o separare nu au fundament.

Vedeta a explicat și de ce nu publică frecvent imagini alături de soțul său, menționând că nu simte nevoia să demonstreze nimănui cum decurge viața lor de familie.

În același timp, Anca Serea a lămurit și motivul pentru care nu mai poartă verigheta, precizând că aceasta i-a rămas mică și că intenționează să o poarte din nou după ce va fi ajustată.

„Ba ne-am pozat împreună, dar eu nu am apucat să postez încă pentru că am ajuns acasă seara, la zece și ceva. Adică nu am considerat niciodată că sunt responsabilă față de urmăritorii mei, să postez doar poze cu soțul meu.

Nu vreau să dovedesc nimănui nimic, ba mai mult, în această perioadă în care nu prea înțeleg ce s-a întâmplat și care a fost faptul declanșator. Nu port verigheta că m-am mai îngrășat puțin, și mi-a rămas mică și mie, și lui. Uite, de acum o să fac tot posibilul să o port. Nu stau cu verigheta în casă, nici cu cercei, nici cu nimic”, a declarat Anca Serea.