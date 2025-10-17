Monden

Anca Serea a leșinat în fața lui Adi Sînă. De ce boală suferă, de fapt

Anca Serea a leșinat în fața lui Adi Sînă. De ce boală suferă, de fapt
Anca Serea a povestit despre momentele dificile din viața ei, dezvăluind atât provocările medicale prin care a trecut, cât și pierderile care i-au marcat existența. Aceasta a spus că s-a confruntat cu probleme din cauza oboselii și a stresului.

Boala de care suferă Anca Serea

Soția lui Adi Sînă, tatăl celor șase copii ai săi, a mărturisit că a fost diagnosticată cu anemie feriprivă, o boală care provoacă lipsa fierului în organism și care poate deveni extrem de gravă dacă nu este tratată la timp.

„Cea mai grea perioadă a fost când am avut probleme de sănătate. Din păcate, de-a lungul anilor, am trecut prin mai multe episoade”, a spus vedeta.

Anca Serea și Adi Sînă

Anca Serea și Adi Sînă/ Sursa foto Instagram

A leșinat

Anca a povestit un episod care a șocat-o și a marcat-o profund: într-o călătorie în străinătate, ea a leșinat chiar în brațele soțului său.

„Am avut, la un moment dat, hemoglobină 4 și feritină 0. Practic, nu mai aveam deloc depozite de fier. Am leșinat pe stradă, eram la o întâlnire cu Adrian, într-o altă țară. Ăla a fost, cred, cel mai greu moment din viața mea”, a mărturisit Anca în emisiunea Vorbește Lumea.

Medic

Medic. Sursă foto: Pixabay

Boala a fost extrem de dificil de gestionat, mai ales că vedeta trebuie să se ocupe zilnic de familia sa numeroasă și de cariera profesională. În ciuda dificultăților, ea a reușit să depășească momentele critice și să învețe să aibă grijă de sănătatea ei, cu sprijinul soțului și al familiei.

Moment dificil pentru Anca Serea

Anca Serea a povestit și despre una dintre cele mai dureroase pierderi personale: moartea primului ei soț.

„Tragedia prin care am trecut… primul meu soț a murit după ce s-a luptat cu o boală nemiloasă. Când mă gândesc la acea perioadă, pot să spun că a fost cea mai mare pierdere a mea și a noastră”, a declarat ea.

Această experiență dureroasă i-a oferit Ancăi o lecție profundă despre prețuirea vieții și importanța familiei. „A fost și este o durere pe care nimeni nu o poate șterge, dar am învățat să trăiesc cu ea”, a adăugat ea.

