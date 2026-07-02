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Președinții curților de apel acuză PNL de „degradarea discursului public”

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Președinții curților de apel acuză PNL de „degradarea discursului public”Curtea de Apel București. Sursa foto Wikipedia
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Din cuprinsul articolului

Președinții curților de apel din România acuză PNL de „degradarea discursului public” şi de „acţiuni repetate de reducere până la negare a principiului independenţei justiţiei”, într-un comunicat.

Comunicatul preşedinţilor curţilor de apel

„Preşedinţii curţilor de apel atrag atenţia asupra degradării discursului public şi asupra acţiunilor repetate de reducere până la negare a principiului independenţei justiţiei.

Atacurile explicite ale unui partid politic prin comunicare oficială publică împotriva judecătorilor şi a întregii instanţe învestite cu verificarea respectării legalităţii actelor interne sunt absolut inacceptabile şi trebuie respinse categoric”, se arată în document.

Acuzații la adresa PNL

Preşedinţii curţilor de apel subliniază că jurisprudența Curţii Constituţionale în aplicarea art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului permite explicit analiza judiciară a legalității raporturilor dintre partide şi membrii săi, iar negarea publică a obligației instanțelor de a se pronunța în exercitarea dreptului de acces la justiție de către orice persoană, reprezintă o atitudine specifică regimurilor dictatoriale.

Preşedinţii curţilor de apel reamintesc că 3580 de judecători ai României au denunţat o campanie de subordonare politică a justiţiei, iar acţiunile repetate de tipul comunicatului partidului condus de Prim ministrul interimar al României, demis de Parlament în temeiul regulilor democratice, contextualizează fidel apogeul unei astfel de campanii care trebuie să înceteze de îndată.

Semnatarii comunicatului președinților curților de apel

PREŞEDINTE OANA-MARIA PETRAŞCU - CURTEA DE APEL ALBA IULIA,

PREŞEDINTE IONELA-DIANA PĂTRAŞC-BĂLAN - CURTEA DE APEL BACĂU,

PREŞEDINTE DANIELA NICULEASA - CURTEA DE APEL BRAŞOV,

PREŞEDINTE LIANA-NICOLETA ARSENIE - CURTEA DE APEL BUCUREŞTI,

PREŞEDINTE DANA-CRISTINA GÎRBOVAN - CURTEA DE APEL CLUJ,

PREŞEDINTE GABRIEL MUSTAŢĂ - CURTEA DE APEL CONSTANŢA ,

PREŞEDINTE MANUELA-CRISTINA BERCEANU - CURTEA DE APEL CRAIOVA,

PREŞEDINTE ADINAN HALIL - CURTEA DE APEL GALAŢI,

PREŞEDINTE ANDA CRIŞU - CIOCÎNTĂ - CURTEA DE APEL IAŞI,

PREŞEDINTE FLORICA ROMAN - CURTEA DE APEL ORADEA,

PREŞEDINTE MIHAI-BOGDAN MATEESCU - CURTEA DE APEL PITEŞTI,

PREŞEDINTE OLIVIU-CORNELIU ŞOLOGON - CURTEA DE APEL PLOIEŞTI,

PREŞEDINTE ANCA CAZACU - CURTEA DE APEL SUCEAVA,

PREŞEDINTE TEODORA ALBU - CURTEA DE APEL TÂRGU MUREŞ,

PREŞEDINTE MARIA-CRISTINA DICA - CURTEA DE APEL TIMIŞOARA,

PREŞEDINTE PETRE-VALENTIN BĂDIŢA - CURTEA MILITARĂ DE APEL BUCUREŞTI.

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