Manchester United a fost eliminată din Cupa Ligii Angliei după ce a pierdut cu 3-2 în fața formației Brighton, miercuri seară, pe Old Trafford. „Diavolii roșii” au condus cu 2-0 după doar 10 minute, dar au cedat complet inițiativa și au primit trei goluri.

United a început partida în forță și a avut nevoie de numai opt minute pentru a deschide scorul. Shea Lacey a trimis mingea în poarta lui Brighton și le-a oferit gazdelor un start perfect.

Doar două minute mai târziu, Manchester United și-a mărit avantajul. Mason Mount a înscris pentru 2-0, iar formația pregătită de Ruben Amorim părea să aibă controlul total al partidei.

Brighton nu a renunțat însă la luptă. În prelungirile primei reprize, Charalampos Kostoulas a redus diferența, marcând pentru 2-1 în minutul 45+1. Golul le-a dat oaspeților încredere înaintea reprizei secunde.

Revenirea a fost completă după pauză. Pascal Gross a restabilit egalitatea în minutul 65, iar Brighton a lovit din nou doar patru minute mai târziu. Maxim De Cuyper a înscris pentru 3-2 și a întors spectaculos soarta partidei.

Manchester United nu a mai găsit răspunsul în finalul întâlnirii, iar eliminarea a fost primită cu huiduieli de suporterii aflați în tribunele de pe Old Trafford.

Pentru United, rezultatul vine după o perioadă dificilă. Echipa a suferit a doua înfrângere consecutivă, după eșecul de duminică, 0-2 cu Manchester City, și a ajuns la trei înfrângeri în acest sezon.

Eliminarea este cu atât mai importantă cu cât Manchester United părăsește Cupa Ligii într-o fază timpurie pentru al doilea sezon consecutiv. Brighton obține astfel calificarea după o revenire spectaculoasă, în timp ce United trebuie să se concentreze acum asupra celorlalte competiții în care este implicată.

Startul de meci și rezultatul final de pe Old Trafford au oferit un contrast puternic: de la 2-0 după numai 10 minute, Manchester United a ajuns să piardă cu 3-2 și să fie eliminată din competiție.