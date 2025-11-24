Ședință la Parlament, cu participarea lui Nicușor Dan. Pe ordinea de zi, validarea Adrianei Săftoiu la TVR

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului va avea loc miercuri, 26 noiembrie, de la ora 14.00, decizie anunțată luni seara de Birourile reunite ale Parlamentului.

Cu acest prilej, președintele Nicușor Dan va prezenta în fața camerelor reunite un mesaj privind Strategia Națională de Apărare pentru perioada 2025–2030, document aflat pe ordinea de zi a Birourilor reunite pentru a fi aprobat.

Pe ordinea de zi a Birourilor reunite se regăsesc și propunerea de organizare a unei ședințe solemne dedicate Zilei Naționale, o notă GRUI privind modificarea componenței unor grupuri parlamentare și Raportul asupra inflației pentru noiembrie 2025, transmis de Banca Națională a României.

Membrii CSAT au decis că statul român trebuie să fie pregătit să gestioneze un conflict armat de amploare și de durată în apropierea granițelor. Principalul subiect de pe ordinea de zi a fost Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030.

„Proiectul consolidat al Strategiei a fost pus în transparență publică, fiind prima Strategie Națională de Apărare a Țării care a parcurs și această etapă. O bună parte a recomandărilor primite au fost integrate, rezultând varianta finală, analizată astăzi de CSAT și care va fi prezentată de către Președintele României în Parlament, pentru a fi dezbătută și aprobată, prin hotărâre, în ședință comună a celor două Camere”, se arată în comunicatul Administrației Naționale.

De asemenea, Parlamentul îi va valida pe Adriana Săftoiu la conducerea Societății Române de Televiziune și pe Robert Schwartz la șefia Societății Române de Radiodifuziune.

Mandatul de director general al Televiziunii Române (TVR) al lui Dan Turturică a expirat pe data de 15 noiembrie. Potrivit unei surse, a existat o tentativă ilegală de prelungire a mandatului său. În ședința de pe 14 noiembrie a Consiliului de Administrație, acesta a spus că își va continua activitatea în aceeași funcție, susținând că beneficiază de sprijinul premierului Ilie Bolojan. De asemenea, acesta ar fi încercat să negocieze cu un membru al Consiliului de Administrație, reprezentant al USR, prelungirea contractului său de muncă până la instalarea noului Consiliu.

Analiza datelor financiare prezentate de sursă indică faptul că TVR se confruntă cu o criză de lichiditate, accentuată în perioada mandatului acestuia. La sfârșitul lunii octombrie, datoriile totale către principalii furnizori, Radiocomunicații și Rartel, ajungeau la 140 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 28 de milioane de euro.

O altă problemă este organigrama prea mare, care generează costuri ridicate. Fondul anual de salarii trece de 350 de milioane de lei, iar sursa menționează că unii șefi și lideri sindicali câștigă până la 7.000 de euro net pe lună, nivel peste cel din media privată.