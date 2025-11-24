Silviu Predoiu, acuzații pentru Bolojan cu privire la reducerile de salarii

Silviu Predoiu, fostul șef al Serviciului Extern de Informații, a declarat, despre noile planuri ale guvernului Bolojan de a reduce cu 10% salariile militarilor, polițiștilor și medicilor, că aceste categorii nu sunt responsabile pentru deficitul major provocat de împrumuturile țării. „Mereu altcineva decât politicienii trebuie găsit vinovat pentru problemele țării”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Fostul șef al SIE a declarat că această abordare reprezintă o strategie politică des întâlnită, în care este identificată o „țintă” pentru furia publicului, expusă, atacată și, în cele din urmă, „sacrificată”.

„Așa au făcut ani de zile cu militarii. A venit războiul din Ucraina — i-au lăsat în pace o vreme, căci nu puteau să-i și laude, să-i și înjure în același timp. Apoi au trecut la magistrați, pentru că „s-a ridicat MCV-ul, nu ne mai întreabă nimeni despre garanțiile pentru independența justiției”. Acum, văzând că rețeta prinde, se întorc iar la militari și deja ascut săgețile pentru educație și sănătate”, a spus acesta.

Predoiu susține că politicienii caută mereu o altă țintă pentru nemulțumirile publice, evitând să își asume responsabilitatea pentru problemele țării.

„Chiar prim-ministrul Bolojan ne-a explicat doct că noi, ca țară, ne-am împrumutat 200 de miliarde de euro și continuăm și astăzi să o facem, luând câte 20 - 30 de miliarde anual. Așa, în bloc: militari, magistrați, profesori, medici, studenți, pensionari - noi, nu ei, nu politicienii. Niciodată ei! Ei nu greșesc. Ei doar semnează, cheltuiesc, se pozează, se salvează. Iar mulțimea trebuie să aibă în cine arunca pietre, pentru ca privilegiile și incompetența lor să rămână în siguranță”, a mai spus acesta.

Fostul șef al SIE afirmă că echitatea invocată de Bolojan, Kelemen și Fritz ar trebui să fie aplicată încă din prima zi de serviciu, nu abia din prima zi de pensie. „Ar trebui să înceapă cu drepturile pe care militarii și, parțial, magistratii le au suspendate sau restricționate. Ar trebui să înceapă cu orele lucrate suplimentar, niciodată plătite, rareori compensate. Cu riscurile. Cu condițiile în care se muncește”, a mai adăugat acesta.

Predoiu spune că, în realitate, legislația actuală nu le permite militarilor activi să se apere, deoarece nu au dreptul la grevă, nu pot ieși în stradă și nici nu se pot organiza în structuri sindicale.

„Statul le-a cerut să renunțe la libertăți fundamentale în schimbul unui contract ferm: noi îți luăm drepturile, tu îți dai viața dacă va fi nevoie, accepți că nu îți putem da un salariu pe măsură, nu îți putem compensa cu “libere” faptul că ești la dispoziție 24/7, dar îți garantăm o pensie decentă.” Astăzi, exact cei care au garantat acel contract îl calcă în picioare fără rușine, știind bine că militarii nu se pot apăra”, a mai explicat acesta.

Fostul șef al SIE a discutat, de asemenea, despre sistem, afirmând că orice structură poate fi ajustată sau reformată. El a subliniat că întrebarea nu este dacă se poate schimba ceva, ci de ce apare această nevoie și cât de des se impune o astfel de modificare.

„În ultimii 15 ani, militarii au trăit sub un asalt continuu — salarii în treimea inferioară a grilei de salarizare, sporuri înghețate, legea pensiilor schimbată de 5 ori în 15 ani, de fiecare dată cu promisiunea falsă că “asta este ultima modificare”. Fiecare nouă „reformă” a însemnat haos, incertitudine, pierderea încrederii. Câte alte categorii profesionale au fost zgâlțâite atât de des? Câți dintre cei care urlă astăzi „echitate!” ar putea trăi măcar o lună după regulile unui militar?”, a continuat acesta.

Predoiu a declarat că, deși politicienii vorbesc constant despre război și despre rolul României în NATO, „a doua zi lovesc aceeași categorie cu un cinism de neimaginat”.

„Chiar președintele Dan, în aceste zile, în timp ce își pregătește mesajul festiv de 1 Decembrie, a simțit nevoia să transmită public că “există o îngrijorare în rândul cadrelor militare şi al oamenilor din Ministerul de Interne şi servicii că ce s-a întâmplat cu pensiile magistraţilor se va întâmpla şi în aceste zone”, a spus acesta.

El a adăugat: „Este timpul ca această bătaie de joc să se oprească. Nu poți construi securitatea românilor — despre care se vorbește atât de pompos în Strategia de Apărare Națională — pe umilirea celor care o asigură. Nu poți proclama „respect pentru uniformă” și în același timp să transformi militarii în țapii ispășitori de serviciu pentru găurile făcute de politicieni în buget, în instituții și în încrederea publică”.