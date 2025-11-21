Premierul Bolojan insistă pe tăieri de posturi din aparatul Guvernului. Proiectul de lege e pregătit

Președintele Nicușor Dan, când a fost întrebat azi dacă miniștrii vor avea salarii tăiate, a spus că trebuie să se revină la o lege a salarizării. Deocamdată nu se poate face acest lucru până la sfârșitul anului și nici nu există o discuție despre această lege pe ordinea de zi a CSAT, care se întrunește luni, 24 noiembrie. Premierul Bolojan are, însă, un plan și insistă pe el.

Tăieri de posturi din Guvern

Ilie Bolojan și partidele de coaliție au încă discuții pe un proiect de lege care prevede tăieri de posturi și la nivelul aparatului demnitarilor. La salarii nu se umblă, dar restructurări trebuie să se facă. Iar în acest sens, în proiectul premierului Bolojan se prevăd reduceri de posturi,începând de la cabinetul său, până la primăriile din mediul rural. El susține că toată lumea trebuie să contribuie la această reformă, să se reducă peste tot cheltuielile.

Vor fi mai puține posturi în cabinetele premierului, vicepremierilor și miniștrilor.

5 posturi în cabinetul premierului, în loc de 9 cât prevede acum legea.

Tot 5 posturi să rămână și la cabinetele vicepremierilor, în loc de 6.

3 posturi pentru cabinetul vicepremierilor fără portofoliu, în loc de 4.

Posturi tăiate din primării și consilii județene

Și numărul posturilor din cabinetul primarului general al Bucureștiului va fi redus: de la 6 la 4.

Rămân 4 posturi pentru cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi primarilor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale cu o populație peste 100.000 de locuitori.

Doar 3 posturi pentru cabinetul primarilor de comună, oraș sau municipiu cu o populație între 30.000 - 100.000 de locuitori;

2 posturi pentru cabinetele primarilor comunelor, orașelor sau municipiilor cu populație între 10.000 – 30.000 de locuitori, viceprimarilor comunelor, orașelor sau municipiilor cu o populație între 30.000 – 100.000 de locuitori, viceprimarilor comunelor, orașelor sau municipiilor cu o populație de peste 100.000 de locuitori;

1 post pentru cabinetele primarilor comunelor, orașelor sau municipiilor cu o populație mai mică de 10.000 de locuitori și 1 post pentru viceprimarii comunelor, orașelor sau municipiilor cu o populație între 10.000 – 30.000 de locuitori”

Tot cu 2 posturi vor rămâne și viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureşti, viceprimarii generali ai municipiului București, vicepreşedinţii consiliilor judeţene, precum și cancelaria prefectului.

Coaliția de guvernare negociază în continuare cum va arăta forma finală a tăierilor din acestă strategie a premierului Ilie Bolojan, după ce liderii, în ședința de marți, nu s-au înțeles cum se vor aplica reducerile și ce excepții vor putea fi incluse. Măsurile prezentate mai pot suferi modificări până la adoptarea finală de către Executiv, chiar dacă premierul Ilie Bolojan a susținut și astăzi că sunt necesare aceste ajustări și din eșalonul de sus al bugetarilor.