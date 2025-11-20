Strategia lui Bolojan, goală de strategie și plină de sărăcie

Bâlciul politic pe care-l trăim de luni bune a atins cote maxime. S-a motivat formarea coaliției pentru a asigura liniște și stabilitate și am ajuns la un prag unde furia clocotește ca în 1989. Premierul Bolojan taie bugetele haotic, impune taxe uriașe, se ceartă cu mai toate categoriile sociale în numele strategiei economice. Care strategie?!

Nu mai e nevoie să ne spună nici premierul, nici vreun membru al Guvernului, nici președintele Nicușor Dan, nici PNL, PSD, USR, AUR sau UDMR că ne ia dracu, că am înțeles că ne ia! Ne tot sacrificăm, milioane de români să întindem de leafa de 2.600-3.600 -4.000 de lei sub un guvern și camarila sa politică fără altă strategie decât „Tăierea pe Pachete”. Pachetul 1 a trecut, pachetul 2 e în derulare și ni se promite pachetul 3 pentru la anul.

Toate aceste Pachete au însemnat sărăcirea românilor care i-au adus pe ei la putere: creștere de taxe, creșterea prețurilor (mai ales) la alimente și la facturi, iar acum suntem în pragul tăierilor de salarii și al restructurărilor din instituțiile bugetare. Nici în mediul privat lucrurile nu vor fi mai calme, fiindcă angajatorii sunt și ei împovărați de strategia acestui guvern.

Ce strategie politică este aceea să tai salariile profesorilor, cadrelor medicale, funcționarilor din primării, polițiștilor, militarilor? Sau anunți că dai afară sute de mii de bugetari, când l-ai blamat pe George Simion care, în campania electorală a spus că în strategia AUR se are în vedere o restructurare masivă în instituțiile statului?

În ce Pachet din strategia guvernamentală se vor face tăieri masive din lefurile de 10-15-20 de mii de euro și restructurări în acele instituții numite Agenție sau Autoritate Națională, acolo unde sinecuriștii politicienilor de toate culorile au găsit un loc călduț, pe timpul tuturor guvernărilor?

Economiștii țipă și vin cu cifrele pe hârtie că Guvernul s-a tot împrumutat cu miliarde, pe termen mediu și cu dobândă mare, căci economia românescă nu mai funcționează în parametri normali. Strategia asta o aplică și un amărât de pensionar când se duce și se împrumută de la CAR pentru masa de Crăciun. Și da, măsurile luate de coaliție i-au batjocorit pe pensionari: le-au luat mai mulți bani din pensie decât cei 10% câștigați anul trecut prin recalculare.

Așadar, cu datoria publică în creștere, cu deficitul bugetar neacoperit niciun pic și cu inflația în floare, strategia Guvernului de coaliție este goală. Deși avem nevoie de reformă generală ca de aer, soluții economice lipsesc! Avem și cinci vicepremieri care nu prea știm cum salvează statul sau cum ne dăruiește speranțe de mai bine.

Viziunea cabinetului Bolojan pentru reforma administrației

Premierul Ilie Bolojan are pe masă proiectul Guvernului pentru administrația locală. Informațiile au fost aflate de presă și date în vileag. Toate sunt gândite în spiritul „respectului pentru români”, despre care vorbea Ilie Bolojan la învestire.

S-a introdus termenul de „anvelopare bugetară”. Adică fiecare instituție va primi un buget de la Guvern și are obligația să-l gospodărească cum poate. Se recomandă soluții.

Reduceri de angajați în primării și prefecturi. Tăiere cu 30% a numărului total de posturi din primării, dar nu mai mult de 20% din posturile ocupate. Neavând digitalizare și, în general, funcționari puțini în primării, românii vor îngroșa cozile pentru rezolvarea problemelor.

La prefecturi se vor tăia 25% din posturi. Sunt exceptate însă de la măsură serviciile de pașapoarte, cele care se ocupă cu permisele de conducere și cu înmatricularea mașinilor. Dacă s-ar fi intervenit și în acestea, chiar ar fi fost haos.

Mai puțini polițiști locali. Cu excepția marilor orașe, județe și sectoarelor din Capitală, în restul localităților primăriile își permit acum de la 2 la maximum 8 polițiști. Guvernul cere ca pentru comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se va calcula un post de polițist local la fiecare 1.200 de locuitori, față de 1.000 cât prevede legea în prezent. În cazul judeţelor, respectiv municipiului București (Primăria Capitalei), raportarea se va face la 5.000 de locuitori, în loc de 6.500.

Localii aceștia îi sprijineau pe polițiștii naționali, alocați tot în număr foarte mic, știut fiind deficitul de personal operativ al Ministerului de Interne. Respectul pentru siguranța cetățeanului este astfel bifat?!

Reguli mai stricte pentru plata taxelor locale. Primarii și funcționarii lui trebuie să identifice mijloace prin care să-i oblige pe contribuabili să-și achite datoriile către stat. Un lucru bun.

Edilii pot să decidă singuri dacă acceptă sau nu jocuri de noroc în localități. Desigur că marea majoritate a primarilor și consiliilor locale va accepta pentru că păcănelele sunt o sursă importantă de bani la bugetul primăriei.

Trotinete și biciclete pentru cetățeni. Primăriile vor fi obligate să le pună la dispoziție oamenilor mijloace alternative de transport: „instalarea, amenajarea, organizarea şi exploatarea punctelor de închiriere de trotinete electrice și biciclete, precum și a infrastructurii de încărcare a vehiculelor și a autovehiculelor electrice.” Deci, primăria dă oameni afară ca să facă economii la buget, dar e obligată să bage bani în trotinete, biciclete etc. Bună mișcare!

Recomandări pentru ministere, când situația s-a inflamat

După amenințările sindicatelor de peste zi, după criticile dure din toată media scrisă și vizuală, precum și amenințarea PSD, premierul Bolojan a ieșit spre seară, la ProTV (l-a ajutat doamna Oana Gheorghiu?), cu declarații mai domolite.

Am aflat astfel că și ministerele vor fi obligate la tăieri. Bolojan a spus că a făcut recomandări ca și ministerele și instituțiile publice să scadă cu până la 10% bugetul total de salarii, fie prin concedieri, fie prin micșorarea remunerațiilor. „Dar nu trebuie să taie din salarii, subliniez, ci trebuie să își gestioneze cheltuielile de personal, să nu mai angajeze, să se uite la sporuri, să-și reorganizeze activitățile mai bine”, a precizat șeful Guvernului.

PSD și-a jucat cartea politică

Tensiunile sunt mari în coaliție. Grindeanu a ieșit în față mai tăios decât până acum și a amenințat că PSD iese de la guvernare. Nu știm, deocamdată, dacă va pune în practică decizia partidului luată ieri într-o ședință. Suntem obișnuiți cu astfel de amenințări și dinspre PSD, iar de la Ilie Bolojan am tot auzit că pleacă din Palatul Victoria dacă nu e lăsat să-și facă reforma.

Place, nu place, PSD a mutat politic pe tabla de șah a coaliției. E la risc, dacă va face pasul ieșirii de la guvernare, dar e singura șansă să nu-și pierdă electoratul, și așa ciuntit de suveraniști. Tăierile de posturi, salarii, sporuri, anunțate ieri de Guvern, partidul condus de Sorin Grindeanu nu vrea să le accepte.

„Atâta timp cât PSD-ul este la guvernare, salariile cresc, nu scad, iar noi nu vom face parte din nicio guvernare care scade salariile. Dacă are de gând cineva să facă acest lucru, PSD-ul iese de la guvernare și nu girăm așa ceva. Asta ca să fie clar!”, a spus românilor președintele PSD.

Tot atât de clar este, în opinia mea, că PSD nu va pleca de la guvernare în plină campanie electorală pentru alegerea primarului Bucureștiului, și mai puțin clar este dacă președintele Nicușor Dan îl va mai proteja în luptă pe premierul Bolojan, după eșecul cu legea pensionării magistraților. Poate că la Cotroceni strategia nu-i așa de goală ca la Palatul Victoria. Vom vedea.