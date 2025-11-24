Lupta pentru Primăria Capitalei, potențial factor de ruptură în coaliție. Avertismentul lui Ilie Bolojan

Ilie Bolojan atrage atenția că tonul și direcția campaniei din București pot influența decisiv colaborarea politică după scrutinul din 7 decembrie, cu efecte asupra stabilității întregii guvernări „Dacă predomină atacurile, dacă predomină înjurăturile, dezinformarea, jignirile, e greu de presupus că după aceste alegeri, indiferent cine ar câştiga alegerile, lucrurile vor fi bine”, a declarat premierul.

În discursul său, Ilie Bolojan a precizat că o confruntare electorală dominată de insulte și atacuri personale riscă să deterioreze semnificativ funcționarea coaliției, indiferent de cine va obține victoria. El a transmis că ar fi preferabil ca dezbaterea electorală să se axeze pe proiecte, soluții și angajamente concrete ale candidaților, și nu pe conflicte care tensionează inutil relațiile politice.

De asemenea, premierul a precizat că astfel de derapaje au consecințe directe asupra modului în care partenerii de guvernare reușesc să colaboreze. El a amintit situațiile în care deciziile discutate și agreate în întâlniri politice sunt ulterior contrazise prin intervenții televizate sau declarații publice, ceea ce subminează încrederea între lideri.

„Vă rog să vă gândiţi că uneori când eşti pus în situaţii delicate, ne vedem la masă, stabilim anumite lucruri şi ceea ce stabilim nu mai este apoi valabil. Seara eşti făcut praf la o televiziune şi a doua zi te întâlneşti cu aceiaşi oameni care se comportă ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ori acest tip de comportament nu este de natură a crea nici încredere în lumea politică, nici masă critică pentru a face ca lucrurile să se întâmple, dar nici să ne recâştigăm încrederea între cetăţeni şi cei din lumea politică”, a explicat premierul Ilie Bolojan.

Șeful PNL cere tuturor actorilor politici să păstreze limitele decenței și ale bunului-simț în competiția electorală, pentru a nu adânci ruptura din interiorul coaliției. În opinia sa, doar o campanie desfășurată cu responsabilitate poate crea un cadru de colaborare viabil după închiderea urnelor.

Liderul liberal insistă ca „partea de atacuri sau de critici să fie într-o limită a normalităţii şi a bunului simţ”.

Pe 7 decembrie, bucureștenii își vor alege noul primar general, iar formațiunile din coaliția guvernamentală merg în competiție cu candidați diferiți: Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD) și Cătălin Drulă (USR). Scrutinul pentru Capitală se anunță unul dintre cele mai tensionate ale sezonului electoral, cu miză majoră pentru toate partidele implicate.