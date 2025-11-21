Nicuşor Dan: Plecarea lui Orban de la Cotroceni, o telenovelă în care consilierul spune altceva decât demnitarul

Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, într-o conferință de presă, despre concedierea lui Ludovic Orban, de la Cotroceni, că „uneori, se mai întâmplă telenovele”. Șeful statului a spus că situația era una firească în orice stat democratic, deoarece un consilier nu poate continua în funcție dacă transmite public mesaje contrare poziției demnitarului.

Eu cred că oriunde în lumea asta, în Portugalia, în Slovenia, când un demnitar are un consilier și consilierul ăla, la mod repetat, spune altceva decât spune demnitarul, demnitarul îl cheamă și îi spune cald și ferm: ‘Îmi pare rău, nu mai putem continua’. Și în momentul ăla consilierul ăla scrie o demisie și împreună comunică că ne-am despărțit amiabil. Asta, cred eu, că trebuia să se întâmple. Uneori, se mai întâmplă telenovele, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă Ludovic Orban ar putea reveni în PNL, Nicușor Dan a evitat un răspuns concret: „Oamenii sunt liberi, suntem în democrație, fiecare partid își face strategia lui. E democrație”.

Fostul consilier prezidențial a venit și el cu propria versiune. Orban spus că ruptura s-a produs după o singură discuție, în contradictoriu, despre declarația sa privind folosirea abuzivă a imaginii președintelui României în campania pentru Capitală.

„Nu aveam cum să nu critic PSD-ul pentru că l-au transformat pe premierul României – premier pe care chiar ei l-au susținut și desemnat în baza acordului de coaliție – într-un sac de box, doar pentru a-și crea capital electoral și a mima că sunt în opoziție față de Ilie Bolojan”, a spus Orban. El a adăugat că nu putea trece sub tăcere nici decizia celor patru judecători PSD din Curtea Constituțională, care au oprit reforma pensiilor magistraților, nici discuțiile despre o eventuală revizuire a Constituției pentru eliminarea pensiilor speciale: „Era normal să vorbesc public și despre această posibilitate, pentru că foarte mulți oameni își doresc asta”.

În ceea ce privește relația cu USR, Orban a arătat că tocmai aceste motive l-au determinat să amintească de momentul în care s-a retras din cursa electorală în favoarea candidatului USR. El a mai spus că nu-și poate imagina ca USR să fi pus presiune pe președintele Nicușor Dan pentru demiterea lui: „Am fost alături de USR, chiar dacă ei nu au fost întotdeauna corecți cu mine. Și cred că s-au lămurit și ei că atunci când nu au fost corecți, nu le-a mers prea bine”.

Orban a reamintit și colaborarea din Alianța Dreapta Unită, precum și faptul că el a validat participarea la parlamentare pe liste comune și susținerea pentru Elena Lasconi: „Ne-au lăsat cu ochii în soare cu o lună înainte de alegeri, dar m-am retras în favoarea Elenei Lasconi pentru că am considerat că e o decizie bună pentru România”. El a concluzionat că a avut o relație „corectă și normală” cu liderii USR și că nu vede nicio logică în ideea că formațiunea ar fi cerut demiterea sa.