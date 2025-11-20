Ludovic Orban îl numește pe Nicușor Dan „naiv”: Cine crede că poate să se înțeleagă cu PSD nu cunoaște bine politică

Ludovic Orban, fostul consilier prezidențial, a afirmat că președintele Nicușor Dan dă dovadă de naivitate dacă consideră că poate colabora cu PSD. „PSD e foarte egoist, își vede propriile interese, Nicușor Dan e naiv, eu am experiență de 30 de ani cu foarte mulți lideri”, a spus acesta, la un post TV.

Fostul consilier prezidențial a declarat că, analizând coalițiile din ultimii ani, se poate observa că au existat puține situații în care un partid a procedat precum PSD.

„Studiind coalițiile de-a lungul timpului putem constata că rar s-a întâmplat ca unul din partide să facă ce a făcut PSD să atace unul din liderii coaliției iar mai devreme sau mai târziu s-a ajuns la ruperea coaliției. Eu am o opinie. Cine își imaginează că poate să se înțeleagă cu PSD nu cunoaște bine politică. PSD e foarte egoist, își vede propriile interese, Nicușor Dan e naiv, eu am experiență de 30 de ani cu foarte mulți lideri”, a spus fostul premier.

El a adăugat: „Oare își imaginează Nicușor Dan că PSD poate fi un partener în reform în administrație, a depolitizării companiilor de stat și a încetării politicii clientelismului care a sufocat administrația”.

Fostul consilier prezidențial a afirmat că, dacă s-ar afla în locul premierului Ilie Bolojan, nu ar accepta să fie jignit sau atacat de PSD.

„Eu dacă aș fi în locul lui Ilie Bolojan le-aș spune celor de la PSD că mi-am asumat imaginea de om rău ca să iau măsurile care să scoată țara din criză, dar dacă nici nu pot să iau măsurile nu pot sta în coaliție”, a spus Ludovic Orban.

El a adăugat: „L-au transformat pe premierul României în sac de box și au început să câștige capital electoral încercând să mimeze faptul că sunt în opoziție față de Ilie Bolojan”.

Fostul premier a criticat decizia celor patru judecători ai Curții Constituționale apropiați PSD, pe care i-a acuzat că au blocat reforma pensiilor magistraților.

„Nu aveam cum să nu vorbesc public de posibilitatea de a ajunge la un moment dat la o revizuire a Constituției astfel încât să desființăm pensiile speciale ca posibilă soluție de a atinge acest obiectiv care este dorit de atât de mulți oameni”, a mai spus acesta.