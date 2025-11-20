Ludovic Orban îl numește pe Nicușor Dan „naiv”: Cine crede că poate să se înțeleagă cu PSD nu cunoaște bine politică
- Raluca Dan
- 20 noiembrie 2025, 23:13
Ludovic Orban, fostul consilier prezidențial, a afirmat că președintele Nicușor Dan dă dovadă de naivitate dacă consideră că poate colabora cu PSD. „PSD e foarte egoist, își vede propriile interese, Nicușor Dan e naiv, eu am experiență de 30 de ani cu foarte mulți lideri”, a spus acesta, la un post TV.
Ludovic Orban: PSD e foarte egoist, își vede propriile interese
Fostul consilier prezidențial a declarat că, analizând coalițiile din ultimii ani, se poate observa că au existat puține situații în care un partid a procedat precum PSD.
„Studiind coalițiile de-a lungul timpului putem constata că rar s-a întâmplat ca unul din partide să facă ce a făcut PSD să atace unul din liderii coaliției iar mai devreme sau mai târziu s-a ajuns la ruperea coaliției. Eu am o opinie. Cine își imaginează că poate să se înțeleagă cu PSD nu cunoaște bine politică. PSD e foarte egoist, își vede propriile interese, Nicușor Dan e naiv, eu am experiență de 30 de ani cu foarte mulți lideri”, a spus fostul premier.
El a adăugat: „Oare își imaginează Nicușor Dan că PSD poate fi un partener în reform în administrație, a depolitizării companiilor de stat și a încetării politicii clientelismului care a sufocat administrația”.
PSD l-a „transformat pe premierul României în sac de box”
Fostul consilier prezidențial a afirmat că, dacă s-ar afla în locul premierului Ilie Bolojan, nu ar accepta să fie jignit sau atacat de PSD.
„Eu dacă aș fi în locul lui Ilie Bolojan le-aș spune celor de la PSD că mi-am asumat imaginea de om rău ca să iau măsurile care să scoată țara din criză, dar dacă nici nu pot să iau măsurile nu pot sta în coaliție”, a spus Ludovic Orban.
El a adăugat: „L-au transformat pe premierul României în sac de box și au început să câștige capital electoral încercând să mimeze faptul că sunt în opoziție față de Ilie Bolojan”.
Critici la adresa judecătorilor CCR apropiați PSD
Fostul premier a criticat decizia celor patru judecători ai Curții Constituționale apropiați PSD, pe care i-a acuzat că au blocat reforma pensiilor magistraților.
„Nu aveam cum să nu vorbesc public de posibilitatea de a ajunge la un moment dat la o revizuire a Constituției astfel încât să desființăm pensiile speciale ca posibilă soluție de a atinge acest obiectiv care este dorit de atât de mulți oameni”, a mai spus acesta.
