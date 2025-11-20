Ciprian Ciucu, lăudat de premier: Mi-a confirmat încă o dată că are viziune

Premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, a declarat, despre Ciprian Ciucu, că acesta i-a confirmat încă o dată este un om „serios”. „Pentru că atunci când faci astfel de prezentări, de obicei fiind într-o precampanie sau în campanie, simplifici şi te duci pe câteva teme care să sune bine şi să le poţi repeta”, a spus acesta, la prezentarea programului de candidat al lui Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei.

Președintele PNL a afirmat că l-a surprins plăcut faptul că Ciucu a reușit să facă lucruri importante într-o zonă dificilă, explicând că există o diferență semnificativă între a conduce un oraș cu 200.000 de locuitori și a administra un oraș cu sute de mii de oameni.

„Când am văzut bulevardele extinse, spaţii verzi, regenerarea din cartele de blocuri, faptul că a fost unul din primarii care a avut curajul să preia spaţii abandonate, să le pună la punct, aşa cum avem nenumărate în multe oraşe din România, inclusiv în Bucureşti, mi-a arătat că într-adevăr a pus serios în practică lucrurile pe care le-a văzut şi astăzi îmi confirmă încă o dată. Mi-a confirmat încă o dată că are viziune, pentru că îţi trebuie o viziune pentru un oraş care are forţa să pună în practic această viziune”, a spus premierul.

Bolojan a spus că bucureștenii trebuie să înțeleagă potențialul uriaș al Capitalei, un avantaj pe care niciun alt oraș din România nu îl are.

„Gândiţi-vă că în momentul în care eşti în decizie în Capitală, aici trebuie doar să-i laşi pe oameni să-şi pună valoarea creativitatea. Dacă eşti primar, trebuie să ai mare grijă să ai grijă cum lucrezi cu investitorii, să dai facilităţi la orice altă investiţie, pentru că analiza cost-beneficiu arată că nu e foarte rentabilă şi trebuie să compensezi lipsa de atractivitate. Dar Capitala ţării noastre are un potenţial enorm. E un oraş extraordinar”, a mai spus acesta.

Potrivit premierului, zona Romexpo are un „potenţial extraordinar”, iar dacă „ar fi pus în valoare, ar putea exista un centru de afaceri extraordinar care se dezvoltă în această zonă”.

„Cred că asta poate să facă un primar general să lase energiile bucureştenilor, ale antreprenorilor, ale oamenilor din Bucureşti să fie puse în valoare. Pentru că nu o primărie schimbă un oraş, am mai spus asta, ci oamenii şi companiile schimbă un oraş”, a mai spus Bolojan.