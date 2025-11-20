Proiectul reformei administrației nu prevede tăieri salariale, sune purtătorul de cuvânt al Guvernului:

Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a afirmat, joi, că proiectul reformei administrației nu prevede tăieri salariale și nu introduce o reducere de 10%, explicând că este vorba doar despre diminuarea fondului destinat cheltuielilor de personal. „Doresc să subliniez încă o dată că nu este vorba de o tăiere a salariilor cu vreun procent, în speţă 10%”, a spus aceasta, la finalul ședinței de Guvern.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a anunțat că reforma administrației nu include tăieri salariale și nu propune o reducere de 10%, menționând că se urmărește doar diminuarea fondului de cheltuieli de personal.

„În ceea ce priveşte proiectul reformei administrative, doresc să subliniez încă o dată că nu este vorba de o tăiere a salariilor cu vreun procent, în speţă 10%. Salariile nu se taie cu 10%. Este vorba doar despre o reducere a fondului de cheltuieli de personal”, a afirmat aceasta.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a explicat că fiecare ordonator de credite va decide singur modul concret în care va aplica reducerea prevăzută în proiect, atunci când aceasta va intra în vigoare.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, că pachetul de reformă în administrație prevede ca ministerele să urmărească, anul viitor, o reducere de până la 10% a anvelopei salariale, precizând că unele instituții pot reduce personalul, iar altele pot ajusta sporurile sau alte tipuri de cheltuieli.

„În pachetul de reformă în administrație s-a prevăzut această anvelopă de recomandare, ca toate ministerele să aibă în vedere pe anul viitor o reducere a cheltuielilor față de anul acesta cu până la 10% din anvelopa salarială. Asta înseamnă că unii pot să facă reduceri de personal, dacă se constată, în urma analizei, că este personal excedentar – și în multe locuri avem această situație. Alții pot să lucreze la sporuri sau la alte măsuri de genul acesta, care să țină cheltuielile de salarii la un nivel rezonabil”, a afirmat premierul.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după ședința conducerii partidului, că formațiunea nu susține tăierea sau reducerea salariilor din sectorul bugetar, menționând că votul în forul statutar a fost unanim. De asemenea, el a adăugat că discuțiile despre administraţia centrală continuă, în coaliţie.

„A rămas deschisă și s-a discutat partea de administrație centrală, unde, bineînțeles, chiar colegi care ieri s-au grăbit să-și arate dezacordul public au spus că discuțiile trebuie să rămână deschise, dacă e să vorbim de o decizie în coaliție, deschise pe zona de apărare, de ordine publică și așa mai departe. Deci, discuțiile pe administrația centrală nu au fost închise, ca să clarific, în coaliție”, a afirmat liderul PSD.