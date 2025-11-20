Proiectul reformei administrației nu prevede tăieri salariale, sune purtătorul de cuvânt al Guvernului:
- Raluca Dan
- 20 noiembrie 2025, 17:13
Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a afirmat, joi, că proiectul reformei administrației nu prevede tăieri salariale și nu introduce o reducere de 10%, explicând că este vorba doar despre diminuarea fondului destinat cheltuielilor de personal. „Doresc să subliniez încă o dată că nu este vorba de o tăiere a salariilor cu vreun procent, în speţă 10%”, a spus aceasta, la finalul ședinței de Guvern.
Ioana Dogioiu: Este vorba doar despre o reducere a fondului de cheltuieli de personal
„În ceea ce priveşte proiectul reformei administrative, doresc să subliniez încă o dată că nu este vorba de o tăiere a salariilor cu vreun procent, în speţă 10%. Salariile nu se taie cu 10%. Este vorba doar despre o reducere a fondului de cheltuieli de personal”, a afirmat aceasta.
Purtătorul de cuvânt al Guvernului a explicat că fiecare ordonator de credite va decide singur modul concret în care va aplica reducerea prevăzută în proiect, atunci când aceasta va intra în vigoare.
Reduceri diferite în funcție de strategia fiecărui minister
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, că pachetul de reformă în administrație prevede ca ministerele să urmărească, anul viitor, o reducere de până la 10% a anvelopei salariale, precizând că unele instituții pot reduce personalul, iar altele pot ajusta sporurile sau alte tipuri de cheltuieli.
„În pachetul de reformă în administrație s-a prevăzut această anvelopă de recomandare, ca toate ministerele să aibă în vedere pe anul viitor o reducere a cheltuielilor față de anul acesta cu până la 10% din anvelopa salarială. Asta înseamnă că unii pot să facă reduceri de personal, dacă se constată, în urma analizei, că este personal excedentar – și în multe locuri avem această situație. Alții pot să lucreze la sporuri sau la alte măsuri de genul acesta, care să țină cheltuielile de salarii la un nivel rezonabil”, a afirmat premierul.
Grindeanu: PSD nu susține tăierea sau reducerea salariilor din sectorul bugetar
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după ședința conducerii partidului, că formațiunea nu susține tăierea sau reducerea salariilor din sectorul bugetar, menționând că votul în forul statutar a fost unanim. De asemenea, el a adăugat că discuțiile despre administraţia centrală continuă, în coaliţie.
„A rămas deschisă și s-a discutat partea de administrație centrală, unde, bineînțeles, chiar colegi care ieri s-au grăbit să-și arate dezacordul public au spus că discuțiile trebuie să rămână deschise, dacă e să vorbim de o decizie în coaliție, deschise pe zona de apărare, de ordine publică și așa mai departe. Deci, discuțiile pe administrația centrală nu au fost închise, ca să clarific, în coaliție”, a afirmat liderul PSD.
