Ilie Bolojan prezintă bilanțul economic: România e pe calea cea bună

Guvernul își evaluează rezultatele economice din ultimele luni, iar premierul Ilie Bolojan anunță că efectele măsurilor de redresare se văd deja în buget. Șeful executivului afirmă că trendul actual indică o consolidare financiară și o reducere a presiunilor asupra cheltuielilor publice. „România e pe calea cea bună”, transmite premierul.

Acesta a detaliat evoluțiile înregistrate pe trimestre și a subliniat principalele schimbări observate în economie.

Potrivit premierului, evoluția din trimestrul al III-lea confirmă un parcurs pozitiv. Ilie Bolojan a precizat că „În trimestrul al III-lea, față de aceeași perioadă a anului trecut:

Veniturile bugetului de stat au crescut cu 12,5%. De la 79,2 miliarde lei am ajuns la 89,1 miliarde lei. O creștere de 9,9 miliarde lei.

Impozitul pe venit – creștere cu 16,5%.

Încasările din TVA – creștere cu 14,8%.

Veniturile din accize – creștere cu 11%.

Contribuțiile sociale încasate în trimestrul III au crescut cu 8,5%, adică 4 miliarde lei în plus.

Cheltuielile de personal au scăzut în perioada iulie–septembrie cu 630 de milioane de lei”, transmite Bolojan.

Premierul subliniază că aceste evoluții arată o consolidare bugetară accelerată, chiar și în contextul presiunilor economice din prima jumătate a anului.

Șeful executivului a prezentat și situația recentă a cheltuielilor de personal, evidențiind o continuare a tendinței de diminuare. „În luna octombrie, cheltuielile de personal au scăzut cu 562 de milioane de lei față de aceeași lună din 2024, de la 14,231 miliarde de lei la 13,6 miliarde de lei. Comparativ, în primul semestru, cheltuielile de personal au crescut cu aproximativ 10% față de același semestru din 2024.”

Bolojan afirmă că, în ciuda dificultăților, au fost deblocate și renegociate fondurile europene din PNRR, accelerând plățile în a doua parte a anului. Conform prezentării sale, „Astfel, în perioada ianuarie–iunie s-au făcut plăți de 2,62 miliarde euro, iar în perioada iulie–septembrie s-au plătit 1,45 miliarde euro.”

Premierul a remarcat și evoluția costurilor de finanțare: „Față de momentul instalării guvernului, ROBOR la o lună a scăzut de la 6,82% (23 iunie) la 5,81% astăzi. Față de 1 iulie, România se împrumută mai ieftin pe toate maturitățile și în toate monedele, ceea ce reflectă încrederea crescută a piețelor în măsurile luate și în stabilitatea economiei.”

El a explicat și dinamica titlurilor de stat: „Titlurile în lei – scădere cu aproximativ 53 de puncte de bază pentru maturitatea de 5 ani și cu 51 de puncte de bază pentru cea de 10 ani. Titlurile în euro – scădere cu 78 de puncte de bază la 5 ani și 49 de puncte de bază la 10 ani”, prezintă Bolojan.

Premierul a descris și consecințele directe ale acestor evoluții, punctând rolul investițiilor în economie.

„Reducerea dobânzilor se traduce în economii importante ce sunt folosite pentru investiții, educație sau sănătate.” Tot el afirmă că investițiile au devenit „principalul motor al economiei”, potrivit raportului recent al Comisiei Europene, și că acestea vor continua să accelereze în 2026–2027, datorită fondurilor europene și proiectelor deja în desfășurare. În ceea ce privește deficitul bugetar, premierul estimează o evoluție descendentă: „Deficitul

bugetar va scădea la 6,2% în 2026.” Acesta a încheiat cu un mesaj adresat atât instituțiilor statului, cât și populației:

„Mulțumesc tuturor colegilor care au lucrat pentru aceste rezultate. Mulțumesc românilor care au înțeles că aceste eforturi sunt necesare pentru a depăși un moment dificil! Am toată încrederea că, dacă vom menține acest curs, România va reuși să-și atingă potențialul, iar viața românilor va fi predictibilă și prosperă”, a concluzionat premierul Bolojan.