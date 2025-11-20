Un liceu din Capitală, evacuat din cauza unui miros puternic de gaze

Din cuprinsul articolului Liceu din București, evacuat

Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” din București a fost evacuat joi, 20 noiembrie, după ce în clădire s-a simțit un miros puternic de gaze, au transmis ISU București-Ilfov și Poliția Capitalei.

Elevii și profesorii au ieșit de urgență din clădire, după apariția unui miros puternic de gaze. Echipele de intervenție fac verificări și măsurători atât în interior, cât și în zona din jurul liceului.

Echipele Distrigaz au ajuns la fața locului, iar alimentarea cu gaze a fost oprită. Autoritățile intervin cu o autospecială de stingere, autospeciala CBRN și, în sprijin, o ambulanță SABIF.

Reamintim că în luna octombrie, elevii și profesorii de la Liceul „Theodor Pallady” din Capitală au fost evacuați de urgență din cauza unui miros înțepător de gaze.