Schimbări majore în Învățământ. Elevii din ciclul primar, principalii vizați

Schimbări majore în Învățământ. Elevii din ciclul primar, principalii vizați Sursa Foto: Dreamstime
Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat miercuri modificări importante în sistemul de învățământ, vizând atât elevii, cât și cadrele didactice. Schimbările vizează evaluările naționale pentru clasele II, IV și VI, precum și concursurile pentru posturile de directori și reorganizarea inspectoratelor școlare.

Schimbări importante în sistemul de învățământ

Daniel David a precizat că la examenele pentru clasele II, IV și VI nu vor fi publicate modele complete de subiecte. Profesorii și elevii vor avea la dispoziție doar exemple orientative, care urmează să fie făcute publice la începutul anului viitor.

„Nu vom publica modele. Vor fi exemple pe care le vom prezenta în ianuarie sau februarie”, a explicat ministrul Educației.

Daniel David

Daniel David. Sursa foto: Captură video Youtube

Această decizie are rolul de a încuraja elevii să înțeleagă conceptele studiate, mai degrabă decât să învețe mecanic răspunsurile.

Titularizarea și definitivatul rămân neschimbate

Ministrul a subliniat că programele pentru titularizare și definitivat nu vor suferi modificări. „Programele nu se modifică față de ce am avut până acum. Nu vor fi programe noi. Dacă apare ceva nou, o să fiți anunțați”, a spus Daniel David.

Profesori

Profesori. Sursa foto: Freepik

De asemenea, ministrul a explicat că legislația nu permite transferuri automate între diverse componente ale angajări.

„Nu putem face un simplu transfer din componenta de viabilitate pe titularizare, că nu ne lasă legislația”. El a reamintit și condițiile prevăzute de lege pentru titularizare: „Dacă la titularizare obțineți peste 7, postul devine post de titular. Dacă este sub 7, dar mai mare de 5, rămâneți în situația actuală”.

Reorganizarea inspectoratelor

Printre modificările pregătite se numără și schimbările privind concursurile pentru directori de școli și restructurarea inspectoratelor școlare. Ministrul Educației a precizat că discuțiile sunt în desfășurare pentru a defini metodologia exactă.

„Deocamdată încă avem discuții cu directorii și cu inspectoratele, pentru a pregăti cât mai bine metodologia”.

Daniel David le-a transmis profesorilor care lucrează cu elevi cu nevoi speciale să solicite resursele necesare și să semnaleze lipsurile existente. „Vă încurajez să solicitați resurse acolo unde aveți nevoie, inclusiv în ceea ce privește limitele de copii la nivelul clasei”, a declarat ministrul.

