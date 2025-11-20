Social

Daniel David, despre salariile profesorilor: Educația a dat ce trebuia să dea pentru eficientizare financiară

Daniel David, despre salariile profesorilor: Educația a dat ce trebuia să dea pentru eficientizare financiarăProfesor. Sursa foto: Freepik
Ministrul Educației, Daniel David, a confirmat că a existat o discuție despre o posibilă reducere a cheltuielilor cu salariile profesorilor, însă a afirmat că veniturile acestora nu vor fi micșorate. „Poziția mea a fost că educația a intrat în Pachetul 1 și a dat ce trebuia să dea pentru eficientizare financiară”, a spus acesta, la un post TV.

Daniel David: Salariile profesorilor nu vor fi micșorate

Ministrul Educației a spus că, în discuțiile purtate în ultimele săptămâni, poziția sa a fost că educația a intrat în Pachetul 1 și a contribuit deja la eficientizarea financiară, astfel încât anul să poată fi încheiat cu salariile și bursele „acoperite”.

„Asta a fost poziția mea în timpul acestor discuții și mă bucur că astăzi premierul - l-am auzit și eu spunând că da, așa va fi, ceea ce este un un mesaj corect. Nu-i vorba despre derogări, nu-i vorba despre a favoriza un domeniu în raport cu alte domenii”, a spus acesta, la Digi 24.

Ministrul Educației susține că profesorii nu vor fi concediați

În timpul emisiunii, ministrul a subliniat că nu vor exista concedieri în învățământ. „Este o garanție că eu, ca ministru, voi proteja acest lucru, l-am cerut, mi se pare absolut corect. Repet, nu este o favoare”, a completat Daniel David.

Crăciun de poveste în București. Cafeneaua care te face să crezi în magie
Serviciile secrete ale Rusiei insinuează că Europa s-ar pregăti de căderea Ucrainei
Ministrul Educației, Daniel David

Daniel David. Sursa foto: Captură video Youtube

El a adăugat: „Noi am făcut deja acest lucru, iar faptul că astăzi premierul a confirmat îmi dă încredere, dar poziția ministrului și a ministerului este aceasta și va rămâne aceasta. Eu nu pot să vă garantez, în sensul că nu eu iau decizia. Eu pot să garantez altceva, că acest ministru al educației și cercetării, cât timp este ministru, va apăra acest lucru. N-are sens să mai discutăm”.

„În zona universitară am luat unele măsuri”

Ministrul Educației a discutat, de asemenea, despre potențialele schimbări care ar urma să apară în învățământul superior.

„Purtăm discuții, și în zona universitară am luat unele măsuri, trebuie să vedem care va fi decizia finală, dar am văzut astăzi confirmarea premierului pentru zona preuniversitară, ceea ce este corect. Așa trebuia să fie”, a mai spus acesta.

1 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    20 noiembrie 2025 la 10:15

    ''Educația a dat ce trebuia să dea pentru eficientizare financiară''???? Ce a dat bah boule , gabor cu palarie? Cate 2 ore saptamanal/ 8 ore luna neplatite adica taieri de 500 lei luna. MAGARULE!

