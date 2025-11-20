Daniel David, despre salariile profesorilor: Educația a dat ce trebuia să dea pentru eficientizare financiară

Ministrul Educației, Daniel David, a confirmat că a existat o discuție despre o posibilă reducere a cheltuielilor cu salariile profesorilor, însă a afirmat că veniturile acestora nu vor fi micșorate. „Poziția mea a fost că educația a intrat în Pachetul 1 și a dat ce trebuia să dea pentru eficientizare financiară”, a spus acesta, la un post TV.

Ministrul Educației a spus că, în discuțiile purtate în ultimele săptămâni, poziția sa a fost că educația a intrat în Pachetul 1 și a contribuit deja la eficientizarea financiară, astfel încât anul să poată fi încheiat cu salariile și bursele „acoperite”.

„Asta a fost poziția mea în timpul acestor discuții și mă bucur că astăzi premierul - l-am auzit și eu spunând că da, așa va fi, ceea ce este un un mesaj corect. Nu-i vorba despre derogări, nu-i vorba despre a favoriza un domeniu în raport cu alte domenii”, a spus acesta, la Digi 24.

În timpul emisiunii, ministrul a subliniat că nu vor exista concedieri în învățământ. „Este o garanție că eu, ca ministru, voi proteja acest lucru, l-am cerut, mi se pare absolut corect. Repet, nu este o favoare”, a completat Daniel David.

El a adăugat: „Noi am făcut deja acest lucru, iar faptul că astăzi premierul a confirmat îmi dă încredere, dar poziția ministrului și a ministerului este aceasta și va rămâne aceasta. Eu nu pot să vă garantez, în sensul că nu eu iau decizia. Eu pot să garantez altceva, că acest ministru al educației și cercetării, cât timp este ministru, va apăra acest lucru. N-are sens să mai discutăm”.

Ministrul Educației a discutat, de asemenea, despre potențialele schimbări care ar urma să apară în învățământul superior.