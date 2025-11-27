Ponta, despre studiile lui Moșteanu: Dacă îmi „greșeam” diploma de la Bioterra, era altceva

Fostul premier Victor Ponta a afirmat, despre cazul ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, care a trecut în CV-ul oficial o facultate pe care nu a absolvit-o, că scandalul este coparabil cu momentul din 2012, când a plagiat în teza de doctorat. „În 2012, toți deontologii (nu mai spun ‘focile’, că mă cearta un prieten) erau profund indignați că pesedistul Ponta, absolvent al Facultății de Drept de la Universitatea București, nu pusese destule ghilimele în teza de doctorat”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Fostul premier a afirmat că scandalul de plagiat în care a fost implicat este comparabil cu situația lui Moșteanu. În mesajul său, a folosit ironic expresia „Ponta, demisia!”.

„În 2012, toți deontologii (nu mai spun ‘focile’, că mă cearta un prieten) erau profund indignați că pesedistul Ponta, absolvent al Facultății de Drept de la Universitatea București, nu pusese destule ghilimele în teza de doctorat – DEMISIA! Aveau dreptate! Inacceptabil!”, a scris acesta.

El a adăugat: „Dacă îmi ‘greseam’ diploma de la BIOTERRA, jucam biliard și mă înscriam în USR (ca Dl. Ministru al Apărării), sau dacă mergeam cu proiecte de ONG în Rusia, în 2014, după care mă înscriam în USR (ca Doamna Ministru de Externe), era altceva! Rog deontologii și ‘focile’ să rămână tăcuți de această dată; sau, cel mult, să îmi ceară mie demisia – sunt pregătit!”.

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a reacționat, de asemenea, la discuțiile apărute în legătură cu studiile ministrului Apărării.

„Mosteanu, e prea mult! Dincolo de faptul ca nu te recomanda ABSOLUT NIMIC pentru aceasta functie, daca nu lamuresti urgent lucrurile, trebuie sa pleci urgent acasa! P.S. Esti inca tanar si ai timp sa termini totusi facultatea aia”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Ionuț Moșteanu a menționat în primul său CV oficial, depus în 2016 pe perioada în care lucra la Ministerul Transporturilor, că a urmat cursurile Universității Athenaeum. Instituția de învățământ a transmis însă că actualul ministru al Apărării nu a figurat niciodată în evidențele sale ca student.

Ulterior, Moșteanu a explicat că a completat CV-ul în grabă și că a trecut greșit instituția, susținând că studiile le-ar fi urmat, de fapt, la Universitatea Bioterra.

„Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.