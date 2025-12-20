Tânăr de 27 de ani, executat în Iran pentru spionaj în favoarea Israelului

Un tânăr iranian de 27 de ani, acuzat de spionaj în favoarea Israelului și de menținerea de legături cu grupuri de opoziție, a fost executat sâmbătă, conform agenției Mizan, organ oficial al puterii judiciare din Iran, preluată de Reuters.

Potrivit organizației Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, bărbatul a fost identificat ca fiind Aghil Keshavarz, student la arhitectură. Aceasta a scris pe rețeaua socială X că sentința capitală a fost pronunțată pe baza „mărturisirilor obținute prin tortură”.

Execuțiile pentru acuzații de spionaj în favoarea Israelului au cunoscut o creștere semnificativă în Iran în acest an, autoritățile punând în aplicare mai multe condamnări la moarte în ultimele luni, într-un context marcat de tensiuni interne și de represalii împotriva celor suspectați de colaborare cu puteri străine.

În luna septembrie, Iranul a anunțat execuția prin spânzurare a lui Bahman Choobiasl, acuzat de spionaj în favoarea Israelului, în contextul celui mai amplu val de execuții din ultimele decenii.

Potrivit autorităților de la Teheran, Choobiasl s-ar fi întâlnit cu oficiali ai agenției israeliene de spionaj Mossad și că ar fi lucrat la „proiecte de telecomunicații sensibile”, raportând informații despre „căile de import al dispozitivelor electronice”, potrivit agenției Mizan, purtătorul de cuvânt al sistemului judiciar iranian.

În intervalul iunie-septembrie, nouă persoane au fost executate pentru acuzații de spionaj. Pe fondul aceluiași conflict, Israelul a efectuat atacuri aeriene soldate cu aproximativ 1.100 de victime, inclusiv numeroși comandanți militari, iar Iranul a răspuns prin lansarea de rachete asupra teritoriului israelian.

Organizațiile pentru drepturile omului au tras un semnal de alarmă cu privire la execuțiile din Iran. Grupul Iran Human Rights (IBR), cu sediul la Oslo, și Centrul Abdorrahman Boroumand pentru Drepturile Omului din Iran, cu sediul la Washington, au estimat că peste 1.000 de persoane au fost executate în 2025. Totuși, cifra reală ar putea fi mai mare, întrucât autoritățile iraniene nu raportează fiecare execuție.