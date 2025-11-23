Criză în Orientul Mijlociu. De ce se tem serviciile iraniene pentru viața lui Khamenei

Ministerul de informaţii al Iranului a emis un avertisment privind posibile tentative ale unor adversari externi — printre care Statele Unite şi Israel — de a-l viza pe liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei şi de a destabiliza Republica Islamică, potrivit mai multor surse media.

Potrivit rapoartelor, ministrul informaţiilor iranian, Esmail Khatib, a declarat că „inamicul caută să-l țintească pe liderul suprem, uneori prin încercări de asasinat, alteori prin atacuri ostile.”

El a adăugat că „cei care acţionează în această direcţie, fie conştient, fie nu, sunt agenţi infiltraţi ai inamicului,” referindu-se explicit la SUA și Israel.

Nu a devenit imediat clar dacă aceste declaraţii se referă la un incident specific recent, iar oficialii iranieni au făcut acuze de comploturi străine de-a lungul timpului. Totuși, astfel de afirmații despre amenințarea vieții lui Khamenei au fost relativ rare înainte de conflictul de 12 zile dintre Israel și Iran din luna iunie.

În iunie 2025, Israel și Iran au fost implicate într-un război de 12 zile, în care Israelul a efectuat lovituri asupra unor oficiali militari iranieni, asupra oamenilor de știință nucleari și a infrastructurii sensibile.

Ulterior, Statele Unite au participat la lovituri asupra unor instalații nucleare cheie iraniene.

În plus, Israelul susține că l-ar fi putut elimina pe Khamenei dacă acesta nu s-ar fi refugiat într-un buncăr subteran.

Într-un interviu acordat televiziunii publice Kan, ministrul Apărării israelian Israel Katz a afirmat: „Estimez că dacă Ali Khamenei ar fi fost în vizorul nostru, l-am fi eliminat.”

Conform unor relatări, liderul suprem a fost mutat într-un buncăr din Lavizan, la nord-est de Teheran, de teama loviturilor.

Khamenei însuși a susținut că atacurile israeliene ar fi avut ca scop nu doar lovirea militară, ci și subminarea internă a regimului iranian.

El a spus că agresorii urmăreau să „slăbească sistemul, țintind anumite personalități și centre sensibile în Iran”, sperând să provoace „tulburări interne și să îi determine pe oameni să iasă în stradă pentru a răsturna sistemul”.

În contextul acestui climat tensionat, Iranul a avertizat că va considera Statele Unite ca „participant” la orice atac israelian asupra instalațiilor nucleare iraniene.

De asemenea, un raport sugerează că Teheranul a relocat sisteme de apărare aeriană și alte active strategice, pregătindu-se pentru eventuale noi lovituri.

Declarațiile ministrului Khatib reflectă nivelul ridicat de îngrijorare al Teheranului privind amenințările externe și potențiala instabilizare a conducerii politice prin atacuri vizând persoana liderului suprem.

Dacă aceste avertismente se dovedește a fi bazate pe informații concrete, ele pot amplifica tensiunile regionale și internaționale — mai ales într-un climat deja tensionat după ciocnirile din vară.

Totodată, acuzațiile iraniene vin într-un moment în care relațiile dintre Iran, Israel și SUA rămân extrem de fragede, iar potențialul escaladării nu poate fi ignorat.