Europa își înăsprește poziția față de Iran: Dacă acționezi ca terorist, ești tratat ca atare

Uniunea Europeană se află în etapa finală a discuțiilor privind posibilitatea includerii Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran pe lista organizațiilor teroriste ale blocului comunitar, potrivit Le Monde..

Subiectul a fost abordat înaintea unei reuniuni a miniștrilor de externe ai UE, în contextul intensificării tensiunilor dintre Iran și mai multe state europene, pe fondul represiunii protestelor interne și al implicării Teheranului în conflictul din Ucraina.

Declarațiile oficialilor europeni indică faptul că o decizie ar putea fi luată în perioada imediat următoare, în funcție de consensul statelor membre și de evoluțiile politice recente.

Înainte de începerea reuniunii miniștrilor de externe ai Uniunii Europene, Kaja Kallas a declarat că se așteaptă ca subiectul includerii Corpului Gărzilor Revoluționare Iraniene pe lista organizațiilor teroriste să fie discutat în mod concret.

„Dacă acționezi ca terorist, trebuie să fii tratat ca atare”, a afirmat aceasta în fața jurnaliștilor, potrivit publicației Le Figaro.

Kaja Kallas a mai precizat că Uniunea Europeană analizează impunerea unor noi sancțiuni împotriva unor persoane și entități iraniene, pe lângă măsurile restrictive deja aflate în vigoare.

Franța anunță că este pregătită să susțină decizia

Franța a transmis miercuri că este dispusă să ia o decizie privind includerea Gărzii Revoluționare Islamice pe lista UE a organizațiilor teroriste. Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a publicat un mesaj pe platforma X, în care a făcut referire la situația internă din Iran.

„Represiunea intolerabilă a revoltei pașnice a poporului iranian nu poate rămâne fără răspuns”, a declarat oficialul francez, subliniind că Franța va acționa împreună cu partenerii europeni în acest dosar.

Mesajul a fost publicat în contextul consultărilor dintre statele membre ale UE privind adoptarea unei poziții comune.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, considerat aripa ideologică și militară a Republicii Islamice Iran, este acuzat de organizații pentru drepturile omului că ar fi avut un rol central în reprimarea protestelor de amploare care au avut loc în Iran. Potrivit acestor organizații, intervențiile forțelor de securitate s-au soldat cu mii de morți, în urma acțiunilor împotriva manifestanților.

Aceste evenimente au determinat mai multe state europene să solicite măsuri suplimentare la nivelul Uniunii Europene, inclusiv evaluarea statutului IRGC pe lista organizațiilor teroriste.

Italia a anunțat săptămâna trecută intenția de a propune oficial statelor membre ale Uniunii Europene includerea Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice pe lista organizațiilor teroriste. Sprijinul exprimat de Franța este considerat un element important în procesul decizional.

În reacție, Iran a avertizat asupra unor „consecințe distructive” în cazul în care Uniunea Europeană va adopta această măsură. În prezent, IRGC se află deja sub incidența unor sancțiuni europene.

Potrivit informațiilor furnizate de oficialii europeni, aproximativ 21 de persoane și entități, inclusiv înalți oficiali ai Gărzilor Revoluționare, urmează să fie supuse unor sancțiuni suplimentare.

Acestea includ interdicția de intrare pe teritoriul Uniunii Europene și înghețarea activelor deținute în statele membre.

De asemenea, UE intenționează să sancționeze aproximativ zece persoane și entități iraniene acuzate că ar fi sprijinit Rusia în războiul împotriva Ucrainei prin furnizarea de drone și rachete.