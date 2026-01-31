Wizz Air se pregătește să lanseze zboruri transatlantice

Compania Wizz Air face un nou pas important în strategia sa de extindere, pregătindu-se pentru lansarea primelor zboruri transatlantice din istoria companiei. Operatorul aerian low-cost analizează oportunitățile de pe piața curselor pe distanțe lungi, vizând conectarea Europei cu destinații de peste ocean, informează thelondoneconomic.

Planurile vin în contextul unei cereri tot mai mari pentru zboruri intercontinentale la prețuri accesibile, dar și al dezvoltării flotei companiei, care include aeronave capabile să opereze curse de lungă durată. Reprezentanții Wizz Air au subliniat în mai multe rânduri că extinderea pe segmentul transatlantic face parte din strategia pe termen lung a grupului.

Piața aviației low-cost a fost caracterizată de concurență intensă în Europa timp de mai multe decenii, cu jucători importanți precum Ryanair și EasyJet care s-au întrecut constant pentru a oferi cele mai mici tarife.

În timp ce modelul low-cost s-a dovedit extrem de eficient pe distanțe scurte, rămâne încă o întrebare deschisă privind viabilitatea zborurilor ieftine pe rute lungi. Experiențele trecute arată că acest segment este dificil de susținut economic. Norwegian și WOW Airlines au încercat să ocupe acest spațiu, însă, în cele din urmă, au renunțat, neputând justifica continuarea operațiunilor.

Astăzi, Norse reușește să ofere unele dintre cele mai accesibile zboruri transatlantice, cu bilete dus-întors adesea sub 300 de lire sterline. Totodată, Aer Lingus a operat curse low-cost de la Manchester către coasta de est a Statelor Unite, însă rezervările pentru aceste zboruri nu mai sunt disponibile.

Wizz Air, compania aeriană cunoscută pentru nuanțele sale violet și roz, își pregătește intrarea pe rutele transatlantice. Deși operatorul nu este străin zborurilor lungi, cu experiență pe rute precum Abu Dhabi și Maldive, planul de a ajunge în SUA ar marca prima sa incursiune adevărată peste Oceanul Atlantic.

În prezent, compania a depus o cerere la Departamentul Transporturilor din SUA, pe 23 ianuarie 2026, pentru a obține permisiunea de a opera zboruri din Regatul Unit către Statele Unite, invocând prevederile acordului Open Skies din 2020. Acest acord permite companiilor aeriene să solicite acces pentru lansarea de rute între cele două țări.

Deși detaliile destinațiilor nu sunt încă confirmate, se estimează că Wizz Air ar putea viza orașe importante precum New York, Miami sau Orlando. Zborurile transatlantice ar urma să fie operate cu flota de aeronave narrow-body a companiei, inclusiv modelele Airbus A321neo și A321XLR.

Ryanair a vorbit anterior provocările pe care le implică lansarea zborurilor transatlantice la prețuri reduse. Directorul executiv al companiei, Eddie Wilson, a explicat că succesul modelului Ryanair se bazează pe rute scurte, de aproximativ 25 de minute, și pe deservirea unor aeroporturi mai puțin aglomerate din Europa, ceea ce permite companiei să opereze mai multe curse cu aceeași aeronavă.

„Pe rutele transatlantice, chiar și marile companii aeriene se confruntă cu dificultăți în a introduce curse suplimentare”, a precizat Wilson.

El a mai menționat că lipsa unei clase business complică și mai mult adaptarea modelului Ryanair pentru zboruri lungi „Nu există un element al modelului nostru de afaceri care să poată fi transferat direct pe distanțe lungi. Până acum, nimeni nu a reușit să găsească o formulă eficientă”, a adăugat Eddie Wilson.