Wizz Air revine la abonamentul „all-you-can-fly”, acum și pentru zboruri lungi. Cât costă și cum se obține

Companie aeriană low-cost Wizz Air a anunțat relansarea abonamentului „all-you-can-fly”, oferind pasagerilor posibilitatea de a călători nelimitat.. Noutatea majoră constă în includerea zborurilor pe distanțe lungi, fără a plăti separat pentru fiecare călătorie. Abonamentul reprezintă o oportunitate pentru pasagerii care călătoresc mult să economisească bani.

Reprezentanții companiei au subliniat că această ofertă se adresează atât clienților existenți, cât și celor noi, fiind gândită pentru a stimula mobilitatea și pentru a încuraja mai mulți oameni să descopere mai multe orașe și țări în mod convenabil.

Compania aeriană a readus pe piață abonamentul All You Can Fly, lansat inițial anul trecut, oferind pasagerilor oportunitatea de a zbura nelimitat către 34 de destinații. Abonamentul anual costă 499 de euro, iar pe lângă această taxă, fiecare rezervare implică un cost suplimentar de 9,99 de euro, potrivit thesun.co.uk.

Oferta este însă limitată: doar 10.000 de abonamente noi vor fi disponibile în cele 34 de țări participante. Datele companiei arată că, în medie, un abonat folosește serviciul de nouă ori pe an, beneficiind astfel de flexibilitate maximă în planificarea călătoriilor.

Abonamentul „All You Can Fly” poate fi achiziționat ca serviciu separat de alte oferte. Utilizatorii care accesează site-ul sau aplicația Wizz Air vor fi redirecționați către platforma oficială All You Can Fly pentru completarea procesului de înscriere.

Pe site-ul All You Can Fly, trebuie selectat abonamentul dorit, iar taxa pentru voucher se plătește la momentul înregistrării. În continuare, utilizatorii trebuie să accepte termenii și condițiile serviciului, politica de confidențialitate și condițiile speciale, inclusiv dreptul de retragere.

Odată ce plata este confirmată, abonatul poate începe să rezerve locuri disponibile. Este important de reținut că rezervările pot fi efectuate cu cel puțin 3 zile și cu maximum 3 ore înainte de zbor, iar locurile sunt limitate și supuse disponibilității.

All You Can Fly oferă pasagerilor posibilitatea de a zbura aproape nelimitat printr-un abonament lunar. Pentru a începe, vizitați site-ul oficial și accesați secțiunea „Abonați-vă acum”, unde veți putea selecta planul All You Can Fly. Cei care au deja un cont WIZZ se pot autentifica direct cu datele lor existente.

După completarea înregistrării, cardul de credit va fi debitat automat. Odată ce plata este confirmată, utilizatorii pot începe să caute și să rezerve zboruri disponibile, respectând restricțiile de rezervare impuse de program. Fiecare zbor se rezervă exclusiv prin platforma All You Can Fly, iar după primul zbor, se aplică doar tariful fix pe segment.

Abonamentul include, în mod standard, un singur articol personal cu dimensiunile maxime de 40 x 30 x 20 cm. La momentul rezervării, pasagerii au opțiunea de a adăuga un bagaj de cală de 20 kg și/sau serviciul WIZZ Priority, contra unei taxe suplimentare de 9,99 EUR. Pentru bagaje sau servicii suplimentare peste această limită, achiziția se finalizează online, după care rezervarea poate fi gestionată prin contul WizzAir.com.

Este important de reținut că zborurile deja rezervate prin All You Can Fly nu pot fi modificate. Orice schimbare necesită achiziția unui bilet nou, fie prin platforma All You Can Fly, fie direct pe site-ul WizzAir, mai transmite compania.