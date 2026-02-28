Un avion militar s-a prăbușit în Bolivia. Cel puțin 15 persoane au murit

Cel puțin 15 persoane au murit vineri în apropierea capitalei Boliviei, La Paz, după ce un avion militar de transport C-130 Hercules s-a prăbușit pe o autostradă, împrăștiind bancnote pe carosabil și avariind mai multe vehicule. Autoritățile au anunțat că sunt și mulți răniți, potrivit The Guardian.

Șeful pompierilor, Pavel Tovar, a precizat că nu este clar câte dintre victime se aflau la bordul aeronavei și câte se aflau pe autostradă în momentul accidentului. „Mai multe persoane au fost rănite și primele operațiuni au constat în stingerea incendiilor și salvarea supraviețuitorilor”, a declarat Tovar.

Imagini surprinse de presa locală arată rămășițele avionului și mașini distruse pe drum, în timp ce oameni adunau bancnotele împrăștiate, fiind dispersați cu gaze lacrimogene de polițiști în echipament antirevoltă.

Avionul C-130 Hercules, care transporta bancnote, a derapat de pe pista aeroportului internațional El Alto și s-a oprit într-un câmp adiacent, pe o arteră rutieră intens circulată. Resturi ale aeronavei, vehicule distruse și victimele accidentului au fost împrăștiate pe mai multe sute de metri. Tovar a menționat că cel puțin 15 vehicule au fost afectate în urma derapajului avionului.

Ministrul Apărării, Marcelo Salinas, a avertizat populația să nu încerce să ridice bancnotele de la locul accidentului. „Aceste bani nu au valoare legală, deoarece nu au fost emise de Banca Centrală și nu au numere de serie. Orice tentativă de utilizare reprezintă o infracțiune. De asemenea, solicităm respectarea doliului și evitarea actelor de vandalism în zonă”, a declarat oficialul.

Martorii oculari au descris scene șocante. „Sora mea era într-o mașină când avionul s-a prăbușit. O roată a căzut peste vehicul, rănind-o la cap. Am dus-o imediat la spital”, a spus un bărbat pentru Reuters.

Autoritatea Boliviană pentru Navigație Aeriană și Aeroporturi (NAABOL) a anunțat că avionul decolase din Santa Cruz și s-a prăbușit în timpul aterizării la La Paz, ceea ce a dus la suspendarea temporară a operațiunilor aeroportuare.

Generalul Sergio Lora, din cadrul forțelor aeriene boliviene, a precizat că doi dintre cei șase membri ai echipajului nu fuseseră găsiți până vineri seară, iar marfa transportată fusese încărcată la Santa Cruz.

O anchetă oficială este în desfășurare pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului, în timp ce autoritățile locale încearcă să gestioneze impactul asupra traficului, siguranței publice și familiilor afectate de tragedie.