Deflagrație puternică într-o cafenea din Kazahstan. Șapte morți și 19 răniți, în explozie

O explozie urmată de un incendiu puternic a avut loc într-o cafenea din orașul Shchuchinsk, situat în nordul statului Kazahstan, provocând moartea a cel puțin șapte persoane și rănirea altor 19, potrivit Reuters.

Informația a fost confirmată vineri de autoritățile locale, care au transmis primele detalii prin intermediul unei postări publicate pe rețeaua de socializare Instagram. Printre victime se află și o adolescentă în vârstă de 16 ani, potrivit datelor oficiale.

Incidentul a generat intervenția echipajelor de urgență și a mobilizat structurile locale responsabile cu gestionarea situațiilor de criză.

Autoritățile locale au anunțat că „o explozie și un incendiu într-o cafenea au ucis cel puțin șapte persoane și au rănit 19 în orașul Shchuchinsk din nordul Kazahstanului”. Informația a fost făcută publică vineri, fără a fi oferite detalii suplimentare privind cauzele producerii deflagrației.

Potrivit aceleiași comunicări oficiale, „o fată de 16 ani se numără printre victime”, iar „până la 13 persoane sunt încă internate în spital”. Autoritățile nu au precizat starea exactă a răniților și nici dacă există persoane în stare critică.

Numărul total al persoanelor afectate indică amploarea incidentului, în condițiile în care deflagrația s-a produs într-un spațiu public, frecventat de clienți.

După producerea exploziei și izbucnirea incendiului, echipajele de intervenție au ajuns la fața locului pentru a stinge flăcările și a acorda primul ajutor victimelor. Răniții au fost transportați la unități medicale din zonă pentru îngrijiri de specialitate.

Seven killed in café explosion in Kazakhstan An explosion tore through a café in the town of Shchuchinsk, Akmola region. The venue was located in an annex to a five-story residential building. A fire broke out immediately after the blast. Seven people were killed, including a… pic.twitter.com/VVu41vjSJF — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2026

Autoritățile locale nu au oferit informații suplimentare despre posibila cauză a exploziei sau despre eventuale investigații aflate în desfășurare. De asemenea, nu au fost comunicate detalii privind identitatea victimelor sau natura exactă a rănilor suferite.

Primele date oficiale au fost transmise printr-o postare publicată pe contul de Instagram al autorităților locale. În mesajul public, acestea au precizat bilanțul victimelor și au confirmat că intervențiile medicale sunt în curs pentru persoanele rănite.

„Până la 13 persoane sunt încă în spital”, au transmis autoritățile în comunicarea oficială, fără a adăuga alte detalii privind evoluția stării acestora.

⚡️ Six people have been killed and around 20 injured following a gas explosion at a café in Kazakhstan. Emergency services responded to the scene as investigations into the cause of the blast continue.#Kazakhstan #GasExplosion #BreakingNews #Tragedy #CentralAsia pic.twitter.com/ZH9d29XDpj — News 1 (@FirsttripR) February 26, 2026

În lipsa unor informații suplimentare, nu este clar dacă explozia a fost cauzată de o defecțiune tehnică, o acumulare de gaze sau alte circumstanțe. Autoritățile nu au anunțat, până în acest moment, deschiderea unei anchete oficiale, însă astfel de incidente sunt în mod obișnuit investigate pentru stabilirea cauzelor exacte.

Orașul Shchuchinsk este situat în partea de nord a Kazahstanului și reprezintă un centru urban regional. Incidentul a atras atenția publică la nivel național, în contextul numărului ridicat de victime și al faptului că tragedia s-a produs într-un spațiu destinat activităților sociale.

Autoritățile au indicat că vor reveni cu informații suplimentare pe măsură ce vor fi disponibile date oficiale privind circumstanțele producerii exploziei și situația persoanelor internate.