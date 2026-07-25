Indiferent dacă vreți să faceți un grătar în weekend sau pur și simplu încercați să alegeți bucata potrivită de carne la magazinul alimentar, experta în carne Jess Pryles avertizează că mulți oameni urmează încă sfaturi învechite.

Jess Pryles - expertă în gătit la foc deschis, stabilită în Austin, Texas, educatoare în domeniul cărnii, personalitate Food Network și autoare a viitoarei cărți de bucate „Prime Cuts: The Essential Guide to Choosing and Enjoying Meat” - a petrecut ani de zile studiind totul, de la grătar la știința cărnii.

Unul dintre obiectivele sale în scrierea cărții a fost să-i ajute pe bucătarii amatori să se simtă mai puțin intimidați de tejgheaua de carne.

„Eram o persoană copleșită de frică la raionul de carne”, a declarat Pryles pentru Fox News.

„Nu știam ce cumpăr. Nu știam care bucăți erau care.”

Această experiență a determinat-o în cele din urmă pe jurata „Pitmasters”, născută în Australia, să obțină un certificat de masterat în știința cărnii la Universitatea de Stat din Iowa și să scrie „Prime Cuts”, o carte de bucate și un ghid de referință conceput pentru a demistifica carnea de vită, porc și miel pentru cumpărătorii obișnuiți.

Printre cele mai mari mituri pe care ea vrea ca oamenii să le abandoneze se numără sfatul de a întoarce o friptură o singură dată în timp ce se gătește.

„Sunt o mare susținătoare a unei metode pe care am numit-o «întoarceți continuu»”, a spus Pryles.

„Cred că este absolut cea mai bună modalitate de a găti o friptură, mai ales pe cărbune.”

Întoarcerea constantă a cărnii ajută la gătirea mai uniformă, în loc să permită o parte să se gătească prea mult, a spus ea.

De asemenea, Pryles dorește ca, de asemenea, consumatorii să nu mai presupună că scump înseamnă întotdeauna mai bun. Având în vedere că prețurile la carnea de vită rămân ridicate, ea recomandă să ne uităm dincolo de fripturile tradiționale.

Printre bucățile ei de carne preferate la preț redus se numără friptura de vită cu fierbere plată și coastele scurte dezosate, adesea vândute sub numele de friptură Denver.

De asemenea, ea încurajează americanii să ia în considerare mielul.

„Am crescut mâncând miel și cred că este o proteină atât de subestimată aici”, a spus ea. „Acum, că are un preț oarecum egal cu cel al vitei, mai bine încercați.”

O lecție din știința cărnii, despre care a spus că i-a economisit și mii de dolari de-a lungul anilor: Nu aruncați automat carnea congelată.

Deși calitatea poate scădea în timp, carnea congelată corespunzător nu devine brusc nesigură doar pentru că a stat în congelator luni de zile, a spus ea.

„Atâta timp cât temperatura rămâne sub 40 de grade, o puteți congela și dezgheța cât doriți”, a spus Pryles. „Va fi întotdeauna sigură pentru consum.”

Și dacă există un instrument de bucătărie ieftin pe care crede că orice bucătar de acasă ar trebui să-l dețină, acesta este un termometru pentru carne. „Elimină toate incertitudinile”, a spus ea.