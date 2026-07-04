Oana Zăvoranu intervine în scandalul iscat între Călin Georgescu și jurnalista Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel”. Starleta i-a luat apărarea fostului candidat la prezidențiale și a lansat un val de critici la adresa prezentatoarei TV.

Potrivit acesteia, Anca Alexandrescu l-ar fi trădat pe Călin Georgescu.

„Să muști mâna care te hrănește înseamnă că ești un gunoi! Păi mă, Ampuțo, eu de un an știu asta și mă lupt cu lumea pe aici, că eu știu mai multe de tine. Românii au crezut în «lacrimile tale» de crocodil securist”, a scris Oana Zăvoranu pe rețelele sociale.

Fosta prezentatoare TV a criticat și poziția postului de televiziune după conflictul cu Georgescu.

„Dar să vă mai pună ăla rău să dați și comunicat că îl mai primiți doar dacă își «cere scuze». Înseamnă că ori sunteți mai proști decât prevede legea, ori aveți «buba» mare la căpuț. Păi și dacă stați voi, râșilor trădători, în genunchi toți odată de prin toate platourile alea, la ora fixă, pe coji de nuci vreo câteva zile, tot nu mai existați pentru el!”, a continuat aceasta.

Oana Zăvoranu susține că momentul rupturii era unul previzibil și afirmă că fostul candidat ar fi ales momentul potrivit pentru a reacționa.

„Si a asteptat,exact cum am zis eu, momentul oportun sa vina sa va ingenuncheze la voi acasa!”, a mai spus aceasta.

Oana Zăvoranu a continuat criticile la adresa Ancăi Alexandrescu, punând sub semnul întrebării activitatea jurnalistei.

„Tu ești nimeni, ai fost mereu doar o așa-zisă jurnalistă mediocră, care a «lucrat» mai mult pe «supt birourile» celor pe care i-ai băgat într-un final la pușcărie!”, a scris fosta vedetă TV.

Vedeta TV susține că aceasta și-ar fi pierdut credibilitatea.

„În final mă felicit că nu ai reușit să mă păcălești, că te-am «mirosit» că duhnești rău a caracter infect! Ți-a căzut masca, cu tot cu fond de ten, cu tot cu perucă, ochii la fel ți-au luat-o în colțuri în jos și ți-au intrat în orbite”, a mai spus Oana Zăvoranu.