Oana Zăvoranu, dezvăluiri scandaloase. Fostul asociat și-ar fi amenințat angajații cu moartea

Oana Zăvoranu a explicat la o emisiune online faptul că fostul său asociat Horia Vlădescu ar recurge chiar și la amenințări cu moartea. Mai exact acesta și-ar fi amenințat o fostă angajată în acest fel.

Actrița a povestit că scandalul dintre ea și Horia Vlădesc a ajuns la un alt nivel. Potrivit acesteia, fostul asociat s-ar ocupa numai de înșelătorii și amenințări pe la toate locurile în care ar lucra. În sprijinul acestei afirmații artista a explicat că a fost contactată de o fostă angajată care spune că a fost amenințată cu moartea.

”Așa face la toată lumea. Pe toată lumea amenință, înregistrează, șantajează. A amenințat pe o angajată de-a lui că o omoară. M-a sunat și mi-a spus. Sunt înregistrări, le am și eu. E o fostă angajată de-a ei. Or să mai sune și alții și-or să-mi spună că am avut dreptate”, a spus Oana Zăvoranu.

Din 2019 de când l-a introdus pe Horia Vlădescu în afacerea legată de clinica medicală One Life, lucrurile au început să meargă foarte prost pentru Oana. Treptat, toți banii pe care i-ar fi băgat în clinică au început să se evapore.

Ba mai mult, Vlădescu ar fi băgat zânzanie între ea și soțul ei, care ar fi decis să nu mai fie la conducerea clinicii din acest motiv. Cert este că Zăvo spune că ar fi pierdut nu mai puțin de 8 milioane de euro din această ”afacere”.

La nici 10 ani de la înființarea acelei unități medicale, s-a ales praful de tot. Clinica nu mai există au fost vândute până și aparatele medicale în care s-au investit sute de mii de euro. Procesul de faliment este pe rol, dar în fapt au rămas numai datoriile și creditori. Actrița spune că a fost o afacere extrem de păguboasă care a lăsat-o fără bani.