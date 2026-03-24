Cât mai rezistă NATO? Alianța militară trebuie să se reinventeze urgent

NATO, la ceas de cumpănă. Alianța riscă să se dezintegreze din cauza neînțelegerilor dintre țările europene și SUA. Subiectul a afost analizat, astăzi, la podcastul realizat de Dan Andronic, pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România, la care au participat Chris Terheș, Mirel Curea și Alecu Racoviceanu.

Îngrijorarea pleacă de la declarațiile repetate făcute de Donald Trump, care a spus că NATO nu mai reprezintă un punct de interes pentru SUA. „La ora actuală există o perspectivă destul de realistă, care poate să ducă la ruperea relațiilor transatlantice, la ruperea relațiilor dintre Bruxelles și Washington, în condițiile în care statele europene cele mai importante au fost destul de reticente în a ajuta Statele Unite ale Americii și Israelul în conflictul cu Iran”, a spus Dan Andronic.

Gazda emisiunii a atras atenția că la Bruxelles mai există un mare motiv de îngrijorare în privința războiului din Ucraina. „Pe holurile de la Bruxelles se vorbește din ce în ce mai clar, cu teamă că, de fapt, Trump s-a putea să facă un deal cu Rusia. În așa fel încât, ajutat fiind în Iran, să-l lase pe Putin să-și facă de cap în Ucraina. Nu mai vorbim despre faptul că, așa cum a punctat de câteva ori, președintele Statelor Unite nu mai vede alianța nord-atlantică indispensabilă”.

Eurodeputatul Chris Terheș crede că NATO are nevoie urgentă de o reinventare pentru a putea să supraviețuiască, în condițiile în care americanii au alte priorități.

„Cred că NATO va avea nevoie să se rebranduiască, să se reinventeze. Pentru că NATO, dacă ne uităm istoric, s-a născut într-o anumită conjunctură geopolitică. În care URSS era o amenințare la adresa Vestului Europei și a Statelor Unite. Din perioada lui Obama s-a vorbit despre faptul că SUA își vor muta atenția de pe Europa pe zona Asia Pacific.”

Europarlamentarul ca mai afirmat că UE poate să facă față provocărilor militare venite din partea Rusiei, chiar dacă americanii nu se vor mai implica decisiv.

„Strategia Națională de Securitate a Casei Albe și strategia de apărare dată de către Pentagon vorbesc despre o recalibrare și refocalizare a atenției pe Asia Pacific, pe China, cu alte cuvinte. În opinia actuală a administrației, Europa, care are cu 100 de milioane mai mulți locuitori decât Statele Unite și cu 300 de milioane mai mulți decât Rusia, UE actual poate să țină piept provocărilor militare convenționale ale Rusiei. Viziunea actuală a administrației este că America poate ajuta Europa să se apere, dar nu va mai fi America principalul factor de descurajare”, a mai proecizat invitatul podcastului.