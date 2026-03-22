Dan Andronic demontează „viziunile” lui Călin Georgescu: „Să spui că apa va deveni mai scumpă decât petrolul este o banalitate. Enunțată de alții acum 40 de ani”

Jurnalistul Dan Andronic a analizat recent una dintre afirmațiile intens mediatizate ale lui Călin Georgescu, ideea conform căreia apa va ajunge să coste mai mult decât petrolul. Într-o postare recentă, Andronic demontează aura de „vizionar” a lui Georgescu, argumentând că acesta nu face altceva decât să recicleze idei vechi de decenii și fapte istorice arhicunoscute.

Deși afirmația lui Călin Georgescu a fost prezentată în spațiul public drept o previziune profundă, Dan Andronic atrage atenția că acest concept este, în realitate, o „banalitate” la nivel geopolitic și istoric.

Pentru a-și susține punctul de vedere, jurnalistul aduce în discuție trei argumente clare care arată lipsa de originalitate a declarației.

Luptele din Antichitate. Conflictele pentru resursele de apă nu sunt o noutate a viitorului, ci o realitate istorică. Andronic amintește că în Orientul Mijlociu, bătăliile pentru controlul apei au existat încă din antichitate, fiind un element de bază al supraviețuirii și puterii în regiune.

Avertismentul lui Boutros Boutros-Ghali. Ideea că apa va fi sursa viitoarelor crize majore a fost enunțată clar încă din anii '80. Fostul Secretar General al ONU, Boutros Boutros-Ghali, a avertizat la acea vreme că următoarele războaie în Orientul Mijlociu se vor purta pentru apă, nu pentru petrol sau politică. „Următorul război în Orientul Mijlociu va fi purtat pentru apă, nu pentru politică sau petrol”, a spus acesta.

În anii 2000, paradigma apei ca resursă extrem de valoroasă – supranumită adesea „aurul albastru” – a devenit un concept de bază în ecologie și economia globală, fiind dezbătut pe larg la nivel internațional.

Concluzia trasă de Dan Andronic este una tăioasă: discursul lui Călin Georgescu este lipsit de substanță originală. Acesta nu face previziuni, ci se limitează la a asambla și a repeta fraze, concepte și adevăruri istorice spuse deja de alții cu mult timp în urmă.

„Avem hrană, nu doar mâncare. Asta poți să oferi. Ai apă, iar apa va fi mult mai prețioasă decât petrolul în următorii trei-patru ani, maxim. Apa va fi considerată mult mai prețioasă decât petrolul.”

