Regele Spaniei Felipe al VI-lea devine „woke”. Își pune cenușă în cap pentru trecutul colonial al Spaniei

Regele Felipe al VI-lea al Spaniei este acuzat că a devenit „woke” („trezit”, după denumirea ideologiei de extremă stânga radicală din SUA - n.red.) după ce a vorbit despre abuzurile comise de militarii și colonizatorii spanioli din urmă cu sute de ani, potrivit The Telegraph. Premierul socialist Pedro Sanchez este considerat a fi în spatele acestei mutări a monarhului.

Regele Felipe al VI-lea i-a înfuriat pe conservatorii spanioli săptămâna aceasta, după ce a recunoscut că conchistadorii au comis „multe abuzuri” împotriva popoarelor indigene.

„Ar trebui învățate lecții din controversele morale și etice privind exercitarea puterii încă din prima zi”, a spus el în timpul unei vizite la un muzeu din Madrid alături de ambasadorul mexican în Spania.

Comentariile sale au marcat o schimbare bruscă de poziție față de o monarhie care nu se abătuse niciodată de la ideea că colonizarea spaniolă a Americilor a fost o misiune de civilizare a populației native.

Alți monarhi europeni, inclusiv regele Carol al III-lea și regele Filip al Belgiei, și-au exprimat „regretul” pentru dominația colonială a țărilor lor – fără a-și asuma întreaga responsabilitate, ceea ce ar putea consolida cazul legal pentru reparații.

Membrii Uniunii Africane se pregătesc să aducă foste puteri coloniale precum Marea Britanie, Spania și Franța în fața instanțelor internaționale pentru secole de sclavie și imperiu. Scopul lor este o bătălie juridică pentru a obține reparații de la aceste națiuni, a dezvăluit The Telegraph într-o investigație.

Surse diplomatice au declarat pentru The Telegraph că schimbarea de direcție a regelui Felipe a fost probabil opera lui Pedro Sánchez, prim-ministrul de extremă stânga al Spaniei, pentru a stimula relațiile cu Mexicul înainte de un summit al liderilor latino-americani de la Madrid, la sfârșitul acestui an.

Comentariile monarhului nu au fost scuze oficiale, ci au declanșat o reacție dură din partea dreptei, care a spus că conchistadorii spanioli, conduși de Hernán Cortés, au pus capăt ritualurilor de sacrificii umane când au răsturnat imperiul aztec în 1521.

Isabel Díaz Ayuso, președinta regională a Madridului, a declarat: „Noi, oamenii Crucii, am sosit și am stabilit o nouă ordine și, mai presus de toate, un nou mod de a înțelege că viața este sacră și că era necesar să civilizăm și să aducem în Lumea Nouă un mod de viață diferit.”

Alberto Núñez Feijóo, liderul opoziției din Spania și președintele Partidului Popular (PP), a declarat că „viziunea secolului XXI asupra lucrurilor care s-au întâmplat în secolul al XVI-lea este ridicolă”.

El a spus: „Sunt mândru de moștenirea hispanică din America Latină. Toate drepturile omului, universitățile, spitalele și drepturile popoarelor indigene acordate de monarhii catolici au fost mult superioare celor pe care le aveau pe propriul lor teritoriu.”

„Suntem uimiți”, a spus Hermann Tertsch, europarlamentar din partea partidului Vox, al treilea partid ca mărime din Spania.

El a spus că a fost uimit de „aderența regelui la teoriile celor care doresc doar să distrugă și să distrugă istoria Spaniei”.

Dreapta spaniolă îl suspectează pe premierul Pedro Sánchez, aflat în mijlocul unui imens scandal de corupție, că a jucat un rol în aparenta schimbare de direcție a regelui, deoarece prim-ministrul a introdus o serie de politici progresiste legate de memoria istorică a Spaniei de la venirea la putere.

Convingerea îndelungată a Madridului că cucerirea a fost o misiune de civilizație creștină a provocat o ruptură diplomatică cu Mexicul. Cortés a condus o forță mică, dar nemiloasă, de soldați pentru a ucide sute de mii de azteci după debarcarea în Peninsula Yucatán în 1519.

Până în 1521, el răsturnase imperiul aztec și capturase capitala Tenochtitlán, care a fost ulterior reconstruită sub numele de Mexico City. Populația nativă s-a prăbușit ulterior după ce indigenii au luat variolă de la conchistadori.

Liderii de extremă stânga din Mexic au cerut scuze pentru moartea și distrugerea declanșate de conchistadori. Claudia Sheinbaum, președinta Mexicului, a salutat remarcile regelui Felipe și a emis o invitație pentru o vizită regală în Mexic, care să coincidă cu Cupa Mondială din iunie.

Ea a spus: „S-ar putea spune că nu este tot ce ne-am fi dorit, dar este un gest de reconciliere”. Ambele țări au guverne de extremă stânga, ambele trimit ajutor umanitar Cubei comuniste și ambele au relații tensionate cu președintele american Donald Trump.

Dacă va accepta invitația, nu este nicidecum sigur că regele Felipe va cere scuze oficiale. Dacă o va face, crește riscul legal de răspundere pentru cererile de despăgubiri. În 2019, Andrés Manuel López Obrador, predecesorul președintei Sheinbaum, i-a scris regelui Felipe, cerându-i să recunoască și să își asume responsabilitatea pentru „masacrele și opresiunea” comunităților indigene din Mexic.

Casa regală spaniolă nu a răspuns la scrisoare, iar în discursurile publice ulterioare, regele Felipe a insistat asupra faptului că cucerirea spaniolă a adus progres în cele două Americi.

În 2022, regele a declarat în Puerto Rico: „Spania a adus cu ea limba, cultura, crezul și, odată cu toate acestea, a contribuit cu valori și principii precum fundamentele dreptului internațional sau concepția drepturilor universale ale omului.”