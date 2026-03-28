Netflix pregătește o nouă surpriză: Serialul „Vegas”, produs de Martin Scorsese

Brian Koppelman și David Levien, creatorii serialului de succes „Billions” de la HBO, pregătesc un nou proiect pentru Netflix. De data aceasta, povestea se va concentra pe viața unui președinte fictiv al celui mai prestigios cazinou din Las Vegas, promițând un amestec de tensiune și intrigă în universul jocurilor de noroc, informează Tudum.

Filmările pentru noua dramă Netflix din Las Vegas, sunt prevăzute sî înceapă în luna mai. Serialul este produs de regizorul premiat cu Oscar, Martin Scorsese.

Netflix anunță că serialul va avea opt episoade și promite să dezvăluie lumea plină de tensiune și miză mare a cazinourilor din Las Vegas. Proiectul, al cărui titlu definitiv nu a fost încă anunțat, este semnat de Brian Koppelman și David Levien, cunoscuți pentru seriile Billions și Super Pumped: The Battle for Uber.

Cei doi scenariști nu sunt la prima experiență în universul jocurilor de noroc. Koppelman și Levien și-au făcut debutul cu filmul de poker cult Rounders, iar ulterior au contribuit la scenariul thrillerului „Ocean’s Thirteen”, a cărui acțiune se desfășoară tot în Las Vegas.

Pe lista echipei de producție se află și legendarul regizor Martin Scorsese, care va avea rol de producător executiv. Scorsese nu este străin de fascinanta lume a cazinourilor, explorată magistral în filmul său Casino, și de dramele complexe despre orașe vibrante, cum a fost Boardwalk Empire, drama HBO plasată în Atlantic City, cu ecouri și pentru Las Vegas.

Această colaborare promite o combinație de experiență cinematografică și adrenalină pură, oferind spectatorilor o incursiune autentică în „Orașul Păcatului”.

Martin Scorsese este implicat în proiect prin intermediul casei sale de producție, Sikelia Productions. Julie Yorn, cunoscută pentru „Hell or High Water”, și Rick Yorn, cunoscut pentru „Reptile”, ocupă roluri de producători executivi pentru Expanded Media. Alți producători executivi sunt Paul Schiff („Awake”), Beth Schacter („The Morning Show”) și Kerry Orent („Michael Clayton”), care îndeplinește și funcția de co-producător executiv.

Acțiunea dramei este plasată în Las Vegasul contemporan, un oraș al afacerilor riscante și al ritmurilor intense, o versiune modernizată, dar la fel de periculoasă, a legendarului oraș.

În centrul poveștii se află Robert „Bobby Red” Redman, președintele celui mai important hotel-cazinou din oraș, care trebuie să facă mutări cu miză mare pentru a-și menține poziția și pentru a-și extinde influența.

Serialul beneficiază de implicarea lui Brian Koppelman și David Levien, care semnează scenariul și ocupă roluri de producători executivi. La acestia se adaugă nume importante precum Martin Scorsese prin Sikelia Productions, Julie Yorn și Rick Yorn pentru Expanded Media, Paul Schiff, Beth Schacter și co-producătoarea executivă Kerry Orent.

O actualizare a revistei Production Weekly indică faptul că filmările pentru „Vegas” ar putea începe în mai 2026. Este important de precizat că acest calendar nu este oficial și se poate modifica. În prezent, se estimează că serialul ar putea debuta pe Netflix fie la sfârșitul anului 2027, fie la începutul lui 2028.