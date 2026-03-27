Becali, critici pentru Lucescu după ce România a pierdut calificarea. Ce spune de Hagi

Gigi Becali a explicat la o emisiune online că a fost foarte nemulțumit de prestația naționalei, dar și de cea a lui Mircea Lucescu. Omul de afaceri a mai spus că abia așteaptă să vină Hagi la națională.

Finanțatorul FCSB a dat de pământ cu echipa națională de fotbal. ”Prea slabi, din cale afară de slabi. Slabi rău. Toată echipa, nu că... Poate Drăgușin a jucat mai bine, dar în rest, slabi, slabi toată echipa. Fotbalul nu e așa, aia e țurca. Turcii erau slabi și ei, prea slabi. Trebuia să îi facem praf. Nu mă băgam până acum la Mircea Lucescu, dar până aici.

Vezi că Man e praf, vezi că Mihăilă e praf, schimbă-i. Schimbă-i la pauză că nu ai cum să câștigi meciul așa. Bagă pe altcineva. Bagă- le Tănase, bagă-l pe Stanciu, la pauză, patru schimbări, Stanciu Tănase, Baiaram și David Niculescu. Cele patru schimbări la pauză. Toată echipa praf!”, a spus latifunfiarul.

Tirul omului de afaceri a continuat. ”Noi am întâlnit echipa Turciei slabă. Nu credeam că sunt așa slabi. Și ne-au dat gol. Dacă nu poți să faci trei pase legate, ce facem dacă nu poți să faci trei pase?! Despre Bârligea spun că nu s-a prezentat la examen, că nu l-au lăsat alți candidați, i-au închis ușa. Să fie mingea numai la ceilalți, la o echipă de fotbal care nu juca nimic. Rațiu ăla pușcăria pușcăriilor”, a mai explicat Becali.

Cât privește prestația lui Ianis Hagi, latifundiarul a refuzat să o comenteze. În schimb a spus că abia așteaptă să vină tatăl lui la națională. ”O să vină Hagi acum, și o să vezi echipă națională. Nu avem noi jucători de mari mondiale, dar totuși cât de trei pase mai sunt. O să știe cu cine o să joace, măcar”, a încheiat acesta.