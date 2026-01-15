Gigi Becali plătește un impozit uriaș pentru salariile jucătorilor de la FCSB. Cât virează finanțatorul, lunar

Gigi Becali plătește o sumă importantă, lunar, către stat, bani ce reprezintă impozitul pe salariile jucătorilor de la FCSB. Finanțatorul campioanei sezonului trecut a spus că virează aproximativ 100.000 de euro.

„La statul român eu, Becali, în fiecare lună, 100.000 de euro impozite, nu mai spun taxe, TVA și alea, că alea se compensează. Eu, în fiecare lună, pac suta de mii la statul român. La sport, situația e clară. În fiecare lună, suta de mii la statul român. În ultimul an, cu banii lui Coman și pe Șut, cred că vreo 17-20 de milioane am încasat.

Și mai am 4 milioane în cont și am scos vreo două. Adică 6. Înseamnă că vreo 13-14 milioane s-au evaporat”, a explicat finanțatorul de la FCSB pentru fanatik.ro.

Fotbaliștii care sunt cel mai bine plătiți încasează câte 30.000 de euro în fiecare lună. Este vorba despre Florin Tănase și Mamadou Thiam. De asemenea, Darius Olaru, Denis Alibec și Daniel Bârligea primesc și ei, lunar, câte 25.000 de euro.

O cheltuială semnificativă făcută de Becali, în această perioadă este legată de transferul israelianului Ofri Arad (27 de ani). Jucător venit liber de contract, care va încasa o primă de instalare de 400.000 de euro.

„Poate sunt băiat deștept și scad din salariu. Gândește-te că la salariu mai plătești și taxele. El este comunitar. El are și pașaport german”, a afirmat Becali la Digi Sport.

Altfel, vorbind despre cheltuielile mari cu care se confruntă echipele din Superliga, Ciprian Marica, acționar la Farul Constanța spunea că echipa dobrogeană plătește 100.000 de euro doar pentru gaze, lunar.

„Încălzirea bazei sportive, a gazonului este un cost exagerat, de ordinul zecilor de mii de euro, 90-100.000 de euro. Lunar! Doar gazul costă atât, la o bază sportivă. E exagerat. Doamne, ferește! Este enorm pentru un club din România. Nu sunt 12 luni, într-adevăr, dar tot ai minimum 3-4 luni de iarnă”, a spus Marica pentru gsp.ro.