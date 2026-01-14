Bugetarii pentru care se pregătesc sporuri în 2026. Guvernul și-a dat avizul

Guvernul a adoptat miercuri un memorandum privind încheierea unui angajament legal necesar efectuării determinărilor specifice ale locurilor de muncă, etapă obligatorie pentru acordarea sporului de condiții periculoase sau vătămătoare angajaților din subordinea Ministerului Sănătății. Măsura este prevăzută de legislația în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și de reglementările aplicabile salarizării în sectorul bugetar.

Conform unui comunicat al Guvernului, documentul aprobă încheierea de către Ministerul Sănătății a unui angajament legal pentru achiziționarea serviciilor de evaluare a condițiilor de muncă. Acestea vor fi realizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii și reprezintă o condiție necesară pentru stabilirea sporului acordat personalului medical.

În paralel, Ilie Bolojan a anunțat public intenția Guvernului de a reduce cheltuielile statului prin măsuri selective, care vor fi stabilite în urma unor audituri realizate la nivelul fiecărei instituții. Premierul a declarat, la TVR, că în cadrul coaliției de guvernare există un consens privind necesitatea reducerii cheltuielilor publice, urmând ca deciziile finale să fie adoptate după finalizarea analizelor interne.

Șeful Executivului a precizat că principiile de bază ale acordului sunt deja stabilite, iar detaliile tehnice vor fi validate în perioada următoare. Reducerile nu vor fi aplicate uniform, ci diferențiat, în funcție de situația concretă a fiecărei instituții, acolo unde auditul va arăta că este nevoie de astfel de măsuri.

Premierul a subliniat că nu toate instituțiile statului vor fi afectate automat de reduceri. El a dat ca exemple domeniul educației sau Senatul României, unde în anii anteriori au fost operate deja reduceri de personal, astfel că noi tăieri nu se mai justifică.

În schimb, în instituțiile în care se constată existența unui personal excedentar, măsurile de reducere vor fi obligatorii. Ilie Bolojan a menționat explicit reorganizări aflate în pregătire la nivelul Cancelariei Guvernului și al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, unde analizele de audit indică posibilitatea reducerii numărului de angajați fără a afecta funcționarea instituțiilor.

Potrivit premierului, scopul acestor măsuri nu este sancționarea colectivă a angajaților, ci eficientizarea aparatului de stat. Bolojan a atras atenția că România se află pe penultimul loc în Europa în ceea ce privește ponderea populației active care lucrează efectiv în economie.

Totodată, acesta a subliniat necesitatea creșterii vârstei efective de pensionare, cât mai aproape de pragul standard de 65 de ani, considerând că o astfel de măsură este esențială pentru sustenabilitatea sistemului de pensii și pentru buna funcționare a economiei pe termen lung.