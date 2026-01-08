Sporurile care cresc salariile bugetarilor în 2026: Confidențialitate, stres și suprasolicitare neuropsihică

Bugetarii continuă și în 2026 să beneficieze de mai multe sporuri prevăzute în contractul colectiv de muncă, în timp ce guvernul condus de premierul Ilie Bolojan discută despre reducerea cheltuielilor. În unele cazuri, aceste sume se adaugă salariului de bază și pot depăși 6.900 de lei pe lună pentru solicitare neuropsihică, la care se adaugă peste 2.300 de lei pentru confidențialitate.

În timp ce Guvernul discută despre reducerea cheltuielilor, reforme fiscale și disciplină bugetară, instituțiile statului continuă să acorde sporuri imense. Fie că este vorba despre sporul pentru stres, pentru „suprasolicitare neuropsihică”, pentru confidențialitate, pentru metrou sau pentru „condiții grele”, bugetarii continuă să primească și în 2026 sume suplimentare mari pe lângă salariul de bază.

Sporul de confidențialitate, gândit inițial pentru funcțiile care implică lucrul cu informații sensibile, s-a extins în sistemul bugetar. Astfel, acest beneficiu este acordat nu doar angajaților cu acces la date clasificate, ci și unor salariați care gestionează documente administrative obișnuite.

La Consiliul Superior al Magistraturii, sporul de confidențialitate se situează între 656 și 2.394 de lei. Printre beneficiari se numără:

Președintele: între 2.023 și 2.394 de lei;

Vicepreședintele: între 1.958 și 2.315 lei;

Membrul ales: între 2.019 și 2.236 lei;

Membrul de drept: între 656 și 696 de lei;

Secretarul general: între 1.463 și 1.731 de lei;

Directorul: între 1.242 și 1.692 de lei;

Directorul adjunct: între 1.462 și 1.652 de lei;

La Curtea Constituțională, judecătorii primesc un spor de confidențialitate de până la 2.263 de lei lunar, pe lângă o indemnizație brută de peste 47.000 de lei. În același timp, personalul administrativ, inclusiv angajații fără atribuții sensibile, încasează sume cuprinse între 1.400 și 1.700 de lei.

În Ministerul Justiției, sporurile sunt și mai mari:

Consilier 1A: 2.828 lei;

Director: 1.464 lei;

Personal juridic asimilat: 1.437 lei.

Potrivit Ziare.com, instituția acordă și spor de suprasolicitare neuropsihică. În acest context, mai mulți funcționari au salarii brute care depășesc 30.000 de lei pe lună, la care se adaugă sporuri pentru suprasolicitare neuropsihică ce pot ajunge, în unele situații, până la 6.900 de lei.

Director – indemnizație de încadrare: 29.276 lei, spor suprasolicitare neuropsihică: 5.819 lei;

Director adjunct – indemnizație de încadrare: 30.784 lei, spor suprasolicitare neuropsihică: 6.196 lei;

Director adjunct – indemnizație de încadrare: 30.784 lei, spor suprasolicitare neuropsihică: 6.196 lei;

Director adjunct – indemnizație de încadrare: 31.776 lei, spor suprasolicitare neuropsihică: 6.444 lei;

Director adjunct – indemnizație de încadrare: 33.046 lei, spor suprasolicitare neuropsihică: 6.762 lei;

Director adjunct – indemnizație de încadrare: 31.776 lei, spor suprasolicitare neuropsihică: 6.444;

Director adjunct – indemnizație de încadrare: 33.046 lei, spor suprasolicitare neuropsihică: 6.762 lei;

Inspector șef – indemnizație de încadrare: 33.833 lei, spor suprasolicitare neuropsihică: 6.958 lei;

Șef serviciu – indemnizație de încadrare: 25.861 lei, spor suprasolicitare neuropsihică: 4.965 lei;

Șef serviciu – indemnizație de încadrare: 31.018 lei, spor suprasolicitare neuropsihică: 6.255 lei;

La Metrorex, sporul de metrou reprezintă între 20% și 40% din salariu și este acordat tuturor angajaților, inclusiv celor care lucrează în birouri cu lumină naturală. Recent, ministrul Transporturilor a cerut eliminarea acestui beneficiu pentru personalul administrativ, însă sindicatele s-au opus măsurii. În plus, Consiliul de Administrație al Metrorex s-a reunit de două ori pentru a analiza această situație, însă discuțiile nu au dus la o decizie.

Un membru al Consiliului de Administrație a declarat că situația nu poate fi soluționată rapid. „Cu sporurile nu se poate rezolva de pe o zi pe alta, pentru că ele sunt cuprinse în Contractul Colectiv de Muncă aflat în vigoare și nu pot fi eliminate sau modificate acum. Oricum, în toamnă va începe negocierea noului CCM și vom vedea atunci”, a spus acesta, pentru sursa menționată anterior.

La Ministerul Afacerilor Externe, sporurile pentru „cifru de stat” și pentru „condiții grele, periculoase sau vătămătoare” sunt acordate pe scară largă, în contextul unor niveluri salariale mai reduse din instituție.

Într-o declarație făcută în august 2025, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat că majoritatea salariilor se situează între 3.400 de lei net și 6.000–8.000 de lei net, în funcție de experiență și de nivelul de încadrare.

„După ce au fost tăierile după criza din 2008, cred că odată sau de două ori au mai avut câte 5-10%, asta ne aduce astăzi în situaţia de a avea salarii, pentru cei care aplică la aceste concursuri, de exemplu, salarii care încep de la un 3.400 net. Şi plaja nu este foarte mare, sunt până la 6.000-8.000 de lei net, în funcţie de experienţă şi în funcţie de încadrare”, afirma aceasta, la acea vreme.

Pe lângă salariul de bază, angajații MAE beneficiază de o indemnizație pentru cifru de stat, acordată pentru activități care implică lucrul cu informații clasificate sau criptate. Valoarea acestui spor diferă în funcție de funcție: agent consular – 350 de lei, cancelarist relații – 1.114 lei, consilier diplomatic – 553 de lei, ministru consilier – între 627 și 1.527 de lei, referent relații – 732 de lei, secretar I – 535 de lei.

Pe lângă acestea, sunt acordate sporuri pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, aplicabile majorității funcțiilor și plafonate la 300 de lei de Bolojan. În unele cazuri, angajații primesc și o indemnizație pentru doctorat, în valoare de 950 de lei.

În plus, angajații pot beneficia de un voucher anual de vacanță în valoare de 800 de lei, acordat dacă salariul net lunar nu depășește 8.000 de lei și dacă sunt achiziționate pachete turistice de minimum 1.600 de lei. De asemenea, este prevăzută o indemnizație de hrană de 374 de lei pe lună.