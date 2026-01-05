Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit completurile de cinci judecători pentru anul 2026

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit, luni, prin tragere la sorți, completurile de cinci judecători care vor funcționa în anul 2026. La fel ca anul trecut, instanța va avea patru completuri, dintre care două penale și două civile.

Completurile de cinci judecători au un rol central în sistemul judiciar. Ele soluționează atât marile dosare de corupție, cât și contestațiile formulate împotriva sancțiunilor disciplinare dispuse de CSM.

De asemenea, acestea soluționează căile extraordinare de atac, utilizate tot mai des pentru anularea condamnărilor definitive.

Completul Penal 1 - membri titulari: Valerica Voica; Ioana Delia Lucaci; Luminița Criștiu-Ninu; Isabel Tocan; Simona Cristina Crăciunoiu. Acest complet va avea o listă de permanență care cuprinde judecători precum Rog Lucia Tatiana, Glugă Adrian, Vasile Francisca Maria și Mihalcea Mihai Alexandru, alături de vicepreședintele ICCJ, judecătorul Iancu Ana Hermina.

Completul Penal 2 - membri titulari: Eleni Cristina Marcu (președintele Secției Penale); Ilie Iulian Dragomir; Anca Barbu; Adina Adriana Radu; Paul Mihail Frățilescu. Lista de permanență a acestui complet îi include, printre alții, pe judecătorii Cîrnaru Simona Elena, Savonea Lia, președintele ICCJ, și Șelea Mircea Mugurel.

Completul Civil 1 – membri titulari: Mihnea Adrian Tănase; Cristinel Grosu; Lucian Ioan Gherman; Mihaela Glodeanu; Mirela Polițeanu. Lista de permanență reunește judecători din Secția de contencios administrativ și fiscal, precum Voinescu Carmen Mihaela și Prelipcean Alina Geanina, dar și din Secția I și Secția a II-a civilă, printre care Nechita Maricel, Zidaru Gheorghe Liviu și Popa Roxana.

Completul Civil 2 – membri titulari: Emilia Lenuța Panțuru; Claudiu Iulian Râpeanu; Mariana Constantinescu (vicepreședinte ICCJ); Dana Enache; Ștefan Ioan Lucaciuc. Lista de permanență include judecători cu experiență în materie civilă și contencios administrativ, precum Asănică Andra Monica, Florea Ionel și Dumitrache Veronica, alături de președinți de secții, între care Popoiag Elena Carmen, președintele Secției I Civile.