Peste jumătate dintre judecători au răspuns unui chestionar CSM: 98% reclamă atacuri la adresa justiției

Peste 98% dintre judecătorii care au răspuns unui chestionar online au declarat că au resimțit în ultimul an o campanie publică împotriva justiției, iar două treimi dintre ei susțin pozițiile oficiale ale Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Datele arată că 192 de magistrați au fost înlocuiți în completurile de judecată, dintre care 31 fără consimțământul lor, însă doar un singur judecător consideră că schimbarea a urmărit provocarea prescripției răspunderii penale.

Peste jumătate dintre judecătorii din România au răspuns chestionarului aplicat de CSM, de la toate nivelurile instanţelor. Dintre cele 20 de întrebări, 17 au permis centralizarea automată a răspunsurilor, iar 3 au fost deschise.

În ceea ce priveşte percepţia publică şi reacţiile instituţionale, 98,1% dintre judecători au declarat că au resimţit în ultimul an o campanie publică împotriva justiţiei. Totodată, 67% dintre respondenţi au fost de acord cu poziţiile publice ale CSM, 25% s-au declarat neutri, iar 8% nu au fost de acord.

Conform datelor centralizate de CSM, 8,4% dintre respondenţi (192 judecători) au fost înlocuiţi din complet, în timp ce 91,6% (2081) nu au fost afectaţi. Instituţia apreciază că reacţiile publice ale CSM au beneficiat de un nivel ridicat de susţinere, dezacordul fiind redus.

Dintre cei înlocuiţi, 139 judecători au declarat că măsura a fost luată cu acordul lor, iar 31 fără acesta. În ceea ce priveşte motivele invocate, 169 au considerat că au fost legitime, 16 contrare, un singur judecător a apreciat că schimbarea urmărea prescripţia răspunderii penale, iar 159 au răspuns că nu urmărea acest scop.

Trei judecători au declarat că au atacat în instanţă actele administrative privind înlocuirea din complet, în timp ce 71 au precizat că nu au formulat astfel de acţiuni. CSM subliniază că situaţiile criticate sunt punctuale și nu pot fi considerate probleme sistemice.

Chestionarul a fost disponibil între 16 și 21 decembrie 2025 și a fost adresat tuturor judecătorilor din toate gradele de jurisdicţie. La consultare au participat 2.583 de judecători, reprezentând 56,5% din corpul activ, iar aproape jumătate dintre aceștia (1.315) au completat datele anonim.