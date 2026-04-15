Relația lui Leo de la Strehaia cu Fane Spoitoru. Câți bani a împrumutat de la el

Aventurile lui Leo de la Strehaia prin cazinouri l-au dus chiar și la poarta lui Fane Spoitoru. Acesta a împrumutat o sumă colosală de la interlop, pe care apoi a vrut să nu i-o mai dea înapoi, după cum a spus la un podcast.

Fane Spoitoru a fost unul dintre cei care ”a finanțat” ieșirile lui Leo de la Strehaia în cazinouri. De altfel, din această pricină au aflat și părinții lui că joacă la cazino. ”Prima dată când au aflat părinții mei de la cazino nu mai era vorba doar de banii mei, ci și despre bani din datorii. Începusem să fac datorii de la toți cămătarii din București.

Luasem de la Fane Spoitoru aproape un milion de euro, atâta era datoria mea la el. Și trebuia să îi dau banii, după o săptămână. Eu nu i-am dat după o săptămână, nu i-am răspuns la telefon, și Fane s-a dus la mine acasă”, a povestit omul de afaceri.

Interlopul le-a cerut părinților lui Leo să plătească ceea ce îi datora. ”I-a zis și lui tata că eu am să îi dau bani. Și tata ș-a întrebat direct ce sumă am să-i dau. Și tata credea că am luat 100.000 de euro. El nu a înțeles, deși Fane Spoitoru i-a zis căți bani aveam să-i dau.

Și s-a dus să ia banii. Și atunci i-a zis mama: băi, mai întreabă odată, câți bani, că sunt mulți. Și eu mă gândesc la tata acum, când a aflat că băiatul lui a jucat la cazinou atâția bani. Putea să facă infarct”, a mai spus acesta.

Pe de altă parte, omul de afaceri a dezvăluit că a pierdut sume colosale. ”Într-o lună am pierdut la cazino 25 de milioane de euro. Eu la Marriot l-am întâlnit pe Lică Vancică și mi-a zis așa: poți să ai un camion de bani, la cazino nu îți ajung. Și așa a fost. Pentru că am avut 25 de milioane și nu mi-au ajuns.

Am fost într-o seară la Marriot am pierdut 2-3 milioane de euro, am plecat pe jos și am mers până la intrarea pe A1, București-Pitești. Nu știu câți kilometri sunt, șoferul mergea în spatele meu, dar eu așa am considerat că trebui să merg pe jos că nu merit să merg în mașină. Eu stăteam la Pitești atunci. Și m-am și îmbolnăvit atunci, am făcut diabet”, a încheiat Leo de la Strehaia.