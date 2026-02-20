Cum se aranjau afacerile oamenilor politici prin termediul interlopilor. Dan Iosif a fost reprezentat în trecut de Fane Spoitoru

Relațiile dintre interlopi și oamenii de afaceri sau cei politici, sunt la fel de vechi ca și existența acestor categorii. Cel puțin așa reiese din relatările unuia dintre cei care a făcut parte din lumea gri a Capitalei.

Acum mai bine de 30 de ani atunci când se certau oamenii de afaceri, interlopii ar fi fost cei care ar fi condus negocierile. Lukas, unul dintre cei care a participat la o astfel de acțiune, alături de Maharu și Fane Spoitoru a explicat cum a stat situația. ”Acum vreo 30 de ani, măd duc cu Florin Bloju, cu Maharu, mare șucăr între Dan Iosif și asociaul lui.

Din partea lui Dan Iosif, vine Fane Spoitoru. Un om foarte deștept, chiar dacă nu avea el cine știe ce școală, dar ceea ce era, aia gândea. Mie mereu mi-a plăcut cum a pus problema. Și au venit să se certe între ei”, a povestit acesta.

În cele din urmă interlopii strânși ca să rezolve situația au și făcut acest lucru. ”Nu știu care era fondul discuției pentru că eu eram copil, amețit. Florin cu Maharu veniseră din partea asociatului lui Dan Iosif.

Și vine Fane cu gând de împăcare. Hai să îi împăcăm, nu ne certăm nici noi între noi. Hai, să-i împăcăm, fiecare să își vadă de drum și Fane Spoitoru a dat și niște bani”, a mai explicat Lukas.

Pe lângă sute de mii de mărci care s-au dat atunci, bărbatul a explicat că de fapt prețul plătit de cei care se băgau în astfel de relații era mult mai mare. ”I-a împăcat pe Dan Iosif și asociatul lui, 120.000 de mărci a dat atunci Dan Iosif pentru o discuție care a durat 10 minute.

Fane le-a dat lui Maharu și ăstora câte o șpagă ca să-i împece să le fie bine. Plus că ăștia au luat și de la celălalt. Doar că asociatul lui Dan Iosif a dat toată viața bani ăstora, că dacă te bagi în cârd cu astfel de oameni nu mai scapi de ei”.