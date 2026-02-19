Scandal în lumea interlopă. Celebrul bătăuș, Florin Bloju provocat de un alt interlop

Alex Stoica un interlop din garda nouă, face afirmații grave la adresa luptărorului Florin Bloju cunoscut pentru înfruntările cu Zmărăndescu și Tolea Ciumac. Acesta spune că Bloju a fost dat afară din restaurant și îl somează să îl sune, altfel, se lasă cu scandal.

Alex Stoica, un fost hoț de mașini de lux, așa cum se proclamă, îi aruncă provocări bătăușului Florin Bloju. ”Fă bine și caută-ne, cum ai știut să mă suni atunci, deblochează-mă. Și nu mai băga tu din astea cu Caranii frații mei, ce crezi? Pentru mine n-are nimeni telecomandă, nici Nuțu, nici Caranii, nici ăia, nici ăia.

Eu sunt Alex. A, că respect și știu să dau respect oamenilor din jurul meu, e altceva, ai înțeles? Dar mie nu are cine să-mi mârâie nimic. Că eu cu ăștia m-am împrietenit până le-am furat mașinile, i-am lăsat pe jos. Asta a fost meseria mea, așa m-am împrietenit cu șmecherii. Eu am avut cea mai bună brigadă de copii de furam mașini din București și furam numai de la șmecheri”, a spus acesta.

Apoi a continuat povestirea cu momentul în care Bloju ar fi fost dat afară din restaurant. ”Ia zi Blojule, cum te-a dat nea Cornel afară din restaurant. Ai venit o dată, ai mâncat gratis, că ești tu Bloju. Ai venit și a doua oară, ți-au dat și a doua oară din respect, dar a treia oară, mai ieși, vino cu bani de acasă.

Mai făceai și filmări că ești acolo cu prietenii tăi la restaurant, cum mănânci tu peste tot, că ești Bloju. Ai înnebunit? Stai în două treninguri și mai mergi și cocoșat. Vrei să te iei cu generația nouă? Noi pe ăștia bătrâni i-am lăsat în spate că știu că e greu aici”, a mai spus Alex Stoica.

Florin Bloju este un fost luptător de stradă care a obținut respectul celor din lumea interlopă cu bătaia. Confruntările cu Tolea Ciumac și Cătălin Zmărăndescu l-au făcut celebru. Pe de altă parte, acesta a avut mai multe săli de jocuri de noroc, pe care în cele din urmă le-a pierdut.