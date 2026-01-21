Cine l-a salvat de fapt pe Zmărăndescu. Nu a fost Becali

Cătălin Zmărăndescu este recunoscător unui singur personaj din apropierea sa. Este vorba despre nașul său de cununie care l-a susținut atunci când i-a fost mai greu.

Atunci când vine vorba de a-și arăta recunoștința, fostul luptător nu se dă înapoi. Povestea cu furtul mașinii lui Becali din 2009 era cât pe ce să pună capăt carierei lui Cătălin Zmărăndescu. Cu toate acestea, luptătorul a primit ajutor de la nașul lui de cununie. ”Omul care m-a ridicat practic din toată treaba asta, o să râzi, dar a fost Nicu Gheară.

E nașul meu de cununie, a fost omul care atunci când toți mă împingeau în groapă el mi-a întins mâna să mă scoată”, a explicat antrenorul.

De altfel, fostul luptător spune că în ceea ce îl privește pe Nicu Gheară, mereu îi va mulțumi. Asta pentru că fără el, lucrurile nu ar fi stat deloc bine pentru antrenor. ”Ăla a fost momentul mare de cotitură al vieții mele.

Nu sunt genul care să mă duc să stau călare pe capul lui, să fac poze și să le postez pe social media și să zic: «Wow, uite ce naș am eu», dar de fiecare dată când am ocazia o să-i mulțumesc. Datorită lui sunt unde sunt acum”, a mai explicat Zmărăndescu.

Antrenorul a explicat că în acest moment trăiește o viață foarte fericită și împlinită. Asta pentru că s-a întors în țară, are o Academie de Arte marțiale și antrenează copii să ajungă campioni. Printre ei se numără și fata lui Matilda, care pare să fie o adevărată luptătoare.

E deja campioană la categoria ei de vârstă și își caută mereu partener nou de lupte. Și celălalt fiu al lui din prima căsătorie este tot luptător și are și el o sală unde antrenează copii și nu numai.