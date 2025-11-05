Justitie

Rivalul Caranilor amenințări la adresa celebrului clan. Fierbe lumea interlopă

Rivalul Caranilor amenințări la adresa celebrului clan. Fierbe lumea interlopă
Cornel Scutaru, rivalul clanului Caranilor a explicat într-un videoclip pe tiktok că îi așteaptă pe aceștia să se înfrunte bărbătește. Mai exact să se bată organizat într-o sală de sport.

Cornel Scutaru, război cu un clan interlop

Interlopul le-a explicat celor din clanul Caran că ar putea bate pe oricare dintre ei, mai puțin pe Cătălin Foreman. Clipul provocator ar fi fost postat după ce aceștia ar fi făcut afirmații nepotrivite la adresa lui Scutaru.

Liderii clanului Caran, arestați preventiv. Ce au descoperit anchetatorii

”Nici câte doi nu mă pot bate pe mine acum, odată. Mergem într-o sală de sport și rezolvăm. Dar smecherește. Nu la grup, nu la buchet, că nu le am cu din astea, eu sunt fair play, am mentalitate de sportiv. Sunteți prea mici, dacă aveți ceva de spus spuneți-mi mie în față, indiferent de etnie”, a spus acesta.

”Nu vă duceți la poliție”

De asemenea, interlopul a mai explicat că poliția nu trebuie implicată.

”Dacă vă iau așa puțin de breton, rupeți ușile la poliție, cum le-ați rupt toți. Că toți le-ați rupt. Nici n-a trebuit să dau în voi și v-ați dus pe acolo. S-o scurtez, evitați-mă cât puteți și evitați numele acesta cât puteți. Că nu îmi amintesc de voi, sunteți foarte micuți din orice punct de vedere”, a mai spus el.

Cine e Scutaru

Numele acestuia apare pe mai multe interceptări în care fiul șefului clanului Caran este învățat despre dușmani și cum trebuie tratați. Interceptările sunt din 2023 când urma o confruntare între cei doi lideri interlopi. Chiar dacă fiul lui Costel Caran, pe numele său Constantin Răducanu, era minor, acesta îl învăța cum să comită infracțiuni cu violență.

Confruntarea nu a mai avut loc datorită perchezițiilor polițiștilor. La acel moment Caranii urmau să aibă o răfuială pe viață și pe moarte cu Scutaru. Clanul Caran își desfășoară influența în Nordul Capitalei, dar și în cluburile din Mamaia.

