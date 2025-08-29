Monden Adrian Minune, câștig colosal. A plecat cu doi saci de bani de la Strehaia







Manelistul este celebru pentru vocea lui și face bani pe bandă rulantă. Dovada este încă o povestire despre cat de repede câștigă milioane artistul

Cel care îi laudă talentele este Leo de la Strehaia. “Adrian a fost feblețea mea dintotdeauna. Pentru că Adrian când mi-a cântat și a pus mâna pe microfon, eu am început să tremur.

Are o voce impresionată. Cântă orice, dar trebuie să vezi ce volum are în voce. Dacă ar veni acum și ne-ar cânta la rece, mi aș da toți banii. Eram înnebunit. L am dus la Strehaia la botez la fii-meu, la Alin, a luat doi saci de bani” a povestit Leo de la Strehaia.

Cert este ca manelistul a vorbit in nenumărate rânduri despre vocea lui și talentul pe care îl are. De altfel el a spus ca vocea lui este un “cec in alb”. Câtă vreme va putea cânta, nimeni nu din familia lui nu va suferi de vreo lipsă.

De altfel talentul său artistic a fost descoperit de când era mic. Practic Adrian a început să cânte de pe vremea lui Ceaușescu, mai exact la “Cântarea României”. Desigur ca momentul a fost marcant pentru artist, mai ales ca la acel moment era numai un copil. Ulterior și-a dat seama că vocea lui poate aduce și faimă, dar și bani, așa că s-a pus serios pe treabă.

Iar în acest moment este unul dintre cei mai doriți artiști din branșă la evenimente. Oamenii sunt dispuși să plătească zeci de mii de euro să-i asculte vocea. De altfel a ajuns chiar și peste hotare tot la dorința publicului. La începutului anului, alături de familie, a fost într-un turneu în America. De acolo s-ar fi întors cu câștiguri pe măsură.