Cioabă îl ironizează pe Moșteanu: Oare sunt singurul din politică care are diplome pe bune

Dorin Cioabă / Sursa foto: Arhiva EVZ
Dorin Cioabă, liderul comunității rome, a intervenit publicdupă demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, implicat într-un scandal legat de veridicitatea studiilor trecute în CV-ul său. Cioabă a postat imagini cu diplomele sale universitare, subliniind transparența și seriozitatea propriului parcurs academic.

Cioabă îi ironizează pe politicieni

„Oare sunt singurul din politică care are diplome pe bune”, a scris Dorin Cioabă alături de fotografiile diplomei de licență în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, a celei în Drept și a masterului în Drept, toate obținute la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Licența în Științe Politice a fost obținută în 2010, cea în Drept în 2012, iar masterul în Drept a fost finalizat în 2013. Prin postarea sa, liderul comunității rome a evidențiat discrepanța dintre declarațiile oficiale ale unora dintre politicieni și realitatea academică, în contextul în care ministrul Moșteanu a fost nevoit să își prezinte scuze publice pentru erorile din CV.

De la ce a pornit totul

Ionuț Moșteanu a trecut inițial în CV-ul său că ar fi absolvit Universitatea Athenaeum, deși nu a fost student acolo niciodată.

Ionuț Moșteanu

Ionuț Moșteanu. Sursă foto: gov.ro

„Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze.”

Nereguli în CV-ul lui Moșteanu

În plus, în CV-ul lui Moșteanu sunt menționate studii nefinalizate la Facultatea de Automatică din cadrul Universității Politehnice din București. Ministrul a explicat că a întrerupt acele cursuri pentru a lucra, reluând ulterior studiile superioare și finalizându-le în 2015, obținând un master în cadrul Facultății de Politică, Filozofie și Economie.

Postarea regelui romilor a stârnit interes în mediul online, mulți utilizatori comentând contrastul evident între diplomația politică și transparența demonstrată de Cioabă.

Dorin Cioabă este fiul lui Florin Cioabă, fost „rege al romilor”, și face parte dintr-o familie cu tradiţie în conducerea comunității rome. El are studii la mai multe domenii: deține o diplomă de licență în Ştiințe Politice (Relații Internaționale și Studii Europene), una în Drept — ambele obținute la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

În 2013 a finalizat și un master în Drept, tot la aceeași universitate. Acesta a urmat cursurile unui institut biblic.

