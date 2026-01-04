Maduro a aterizat la New York! A fost încarcerat în Brooklyn, în zborul cu elicopterul trecând pe lângă Statuia Libertății. VIDEO

Într-o desfășurare de forțe fără precedent care a modificat radical harta geopolitică a Americii Latine, fostul președinte venezuelean Nicolás Maduro a fost încarcerat în această dimineață la Centrul de Detenție Metropolitan din Brooklyn, New York, anunță Fox News.

Reacția României a fost de susținere. Planul lui Trump de înlăturarea lui Maduro a fost pregătit cu luni înainte, în cele mai mici detalii.

Nicolás Maduro, și soția sa au sosit la Centrul de Detenție Metropolitan din Brooklyn duminică, 4 ianuarie, ora 04.00 (ora României), după ce au fost transportați cu elicopterul de la sediul agenției anti-drog (DEA) din Manhattan, în urma finalizării procedurilor de procesare a actelor de arestare.

Convoiul de elicoptere a zburat pe lângă Statuia Libertății în drum spre Brooklyn, momentul fiind transmis în direct ca parte a transferului. În afara centrului de detenție, martorii s-au adunat în spatele barierelor. Unii aclamau, în timp ce alții huiduiau, fluturând steaguri ale Venezuelei și ale SUA și înregistrând sosirea cu telefoanele mobile.

Maduro va rămâne în custodia autorităților federale, în timp ce se pregătește să răspundă acuzațiilor de narcoterorism și posesie de arme în cadrul Tribunalului pentru Districtul de Sud din New York.

Președintele Donald Trump a confirmat succesul misiunii într-o conferință de presă tensionată, în care a subliniat că Statele Unite ale Americii sunt pregătite să administreze direct Venezuela până la stabilizarea unei tranziții politice sigure.

Declarațiile liderului de la Casa Albă au fost de o franchețe frapantă, acesta afirmând că Washingtonul va prelua temporar „conducerea țării” pentru a preveni haosul. Mai mult, Trump a anunțat că industria petrolieră venezueleană, inima economică a națiunii, va trece sub controlul companiilor americane pentru a relua producția și a asigura fluxurile energetice globale.

Această mișcare a fost justificată de administrația americană ca fiind o măsură necesară pentru a recupera activele „furate” și pentru a reconstrui o economie aflată în colaps de ani de zile.

Un aspect surprinzător al noii strategii americane este distanțarea de figura centrală a opoziției interne, María Corina Machado. Deși aceasta a declarat public că este pregătită să preia puterea, președintele Trump a afirmat că Machado nu dispune de sprijinul intern și respectul necesar pentru a asigura stabilitatea într-o perioadă atât de critică.

Această marginalizare a liderului opoziției de extremă dreapta sugerează o încercare a Washingtonului de a evita o epurare politică violentă și de a căuta, eventual, interlocutori în rândul elementelor moderate ale vechiului regim. În acest context, Trump a făcut referiri neașteptat de favorabile la adresa vicepreședintei Delcy Rodríguez, sugerând o posibilă deschidere către dialog cu aceasta pentru a menține ordinea administrativă.

În timp ce procesul judiciar împotriva lui Maduro pentru narcoterorism și corupție începe la New York, costul uman al intervenției începe să iasă la lumină, rapoartele inițiale indicând cel puțin 40 de morți în urma bombardamentelor și confruntărilor urbane din Caracas.

Amenințarea lui Trump cu un „al doilea val” de atacuri subliniază riscul unui conflict de durată, experții avertizând că o ocupare prelungită ar putea transforma Venezuela într-un nou impas strategic pentru Statele Unite ale Americii, scrie El Pais.

La Caracas, situația juridică și politică rămâne extrem de volatilă, Tribunalul Suprem de Justiție acționând rapid pentru a umple vidul de putere creat de capturarea liderului statului. Instituția a declarat oficial „absența forțată” a lui Nicolás Maduro și a ordonat ca vicepreședinta Delcy Rodríguez să preia prerogativele prezidențiale interimare.

De la tribuna guvernului, Rodríguez a condamnat vehement intervenția militară americană, descriind-o ca pe o agresiune imperialistă și cerând eliberarea imediată a celui pe care îl consideră singurul președinte legitim. Ea a dat asigurări că Venezuela nu va deveni colonia niciunei puteri străine, în ciuda prezenței trupelor americane și a controlului aerian exercitat de cele 150 de aeronave implicate în atac.

Impactul regional al acestei operațiuni este masiv, vecinii Venezuelei luând măsuri drastice pentru a se proteja de undele de șoc ale conflictului.

Columbia a anunțat desfășurarea a 30.000 de soldați de-a lungul frontierei comune pentru a asigura securitatea și a gestiona posibilele mișcări de trupe sau refugiați. În același timp, guvernul din Peru a interzis oficial intrarea pe teritoriul său a oricărei persoane care a avut legături cu regimul Maduro, invocând rațiuni de securitate națională.

Pe plan diplomatic, regiunea pare divizată, Brazilia recunoscând-o deja pe Delcy Rodríguez drept președinte interimar, o mișcare ce ar putea complica planul american de administrare directă a țării și de control asupra resurselor de hidrocarburi.

Aici poți vedea filmul transferului.